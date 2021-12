Arnaques en ligne : une augmentation de 208 % entre septembre et octobre 2021

La semaine dernière, la Black Week ainsi que le Black Friday venaient proposer de grosses promotions chez la plupart des commerçants, que ce soit en magasins physiques ou en ligne. Malheureusement, cette période a aussi été l’occasion pour les pirates de trouver de nouvelles victimes. Une nouvelle étude de ZATAZ souligne notamment que les arnaques en ligne ont augmenté de 208 % entre septembre et octobre 2021.

Une augmentation considérables des arnaques en ligne

Les antivirus pour ordinateur sont aujourd’hui une très bonne solution pour se protéger contre les différentes menaces sur internet. Cependant, les arnaques en ligne sont très souvent difficile à être stoppée par ces logiciels. C’est pourquoi la vigilance est souvent le meilleur allié des consommateurs sur internet afin de déceler les arnaques. Il ne faut donc prendre son temps face à des offres trop alléchantes afin d’éviter de consommer sur des sites malveillants.

Malheureusement, de plus en plus de personnes sont touchées sur internet. Une récente étude de la société de cybersécurité ZATAZ vient en effet dévoiler que 1 935 905 tentatives de phishing ciblant les sites de ventes et les banques avaient eu lieux durant le mois d’octobre 2021, contre 627 560 en septembre 2021, soit une augmentation de 208 %. Depuis le début de l’année, 40 millions de tentatives ont été comptabilisées.

ZATAZ vient ensuite dévoiler que 12 faux sites de vente en ligne ont été créé durant le mois de novembre 2021, soit pour la période du Black Friday. Ils avaient pour but de soutirer des données personnelles par le biais d’opérations de phishing. En plus de cela, l’entreprise déclare que le nombre de reventes de bases de données d’adresses mail aussi augmenté avec notamment 100 millions d’identifiants en liberté sur le web.

