Garmin Venu 2 et 2S : des smartwatchs vraiment autonomes – Idées Cadeaux Noël

Venu 2 et 2S : les nouvelles montres connectées signées Garmin

Cette nouvelle série se décline en deux tailles de cadran, 45 mm avec bracelet de 22 mm pour la Venu 2 contre 40 mm avec bracelet de 18 mm pour la Venu 2S. Il s’agit de la seule différence entre ces deux montres qui accueillent chacune un écran AMOLED, protégé par un verre Gorilla Glass 3, dans un châssis en acier inoxydable.

Cette nouvelle approche permet à la montre d’être plus passe-partout et de ne pas viser uniquement les sportifs, même si cette cible reste privilégiée.

Une autonomie record

La Venu 2S dispose d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 jours en mode smartwatch ou jusqu’à 19 heures en mode GPS. La Venu 2 est encore plus autonome, avec une possibilité de l’utiliser pendant 11 jours en mode smartwatch ou pendant 22 heures en mode GPS. Un record, surtout si on compare cette autonomie à celle des smartwatchs d’Apple et Samsung… qui ne dépasse pas les 2 jours au mieux.

On retrouve une étanchéité 5 ATM, une puce GPS Glonass et Galileo ainsi que différents capteurs dont un cardiofréquencemètre, un oxymètre de pouls, de nombreuses fonctions de suivi de la santé (stress, hydratation, IMC, respiration, cycle menstruel, récupération, sommeil, oxygène sanguin, etc.) et la gestion du VO2max pour les sportifs.

Compatibles avec les smartphones Android et iOS (iPhone), les smartwatchs Venu permettent aussi de payer en sans contact grâce au NFC, de gérer les notifications venant du smartphone.

La Venu 2 est disponible en deux coloris : argent et gris, la Venu 2S en quatre coloris : gris, argent, or et or rose. Lors de leur lancement, les Garmin Venu 2 et Venu 2S étaient commercialisées au prix de 399,99 €, mais leur prix a baissé depuis.

