iRobot Roomba J7 : un aspirateur robot intelligent – Idées Cadeaux Noël

Après l’enceinte Marshall Kilburn II, place au troisième jour ! Aujourd’hui, nous vous présentons un aspirateur robot intelligent de la célèbre marque iRobot, le Roomba J7 !

iRobot Roomba J7 : le haut de gamme

Récemment, iRobot a annoncé son dernier aspirateur robot Roomba J7. Ce modèle se trouve en dessous du produit phare de l’entreprise, le S9+ que nous avons testé récemment.

Le iRobot J7 possède la navigation PrecisionVision, apprend et réagit en temps réel, évitant les obstacles courants tels que les câbles et les déchets d’animaux, avec des obstacles supplémentaires ajoutés au fil du temps, notamment les chaussettes. Début décembre, iRobot a annoncé une mise à jour qui permet à ses robots Roomba J7 de contourner votre sapin.

Lorsqu’un obstacle ou un danger est identifié, le J7 envoie, grâce à sa caméra embarquée, une image à l’application iRobot. Dès lors, le propriétaire peut demander d’éviter ou de nettoyer, ainsi que de lui indiquer si ledit obstacle doit être évité à l’avenir.

Un aspirateur qui repose sur l’intelligence artificielle

Disponible sur les autres appareils de la marque, cette intelligence artificielle est ici encore plus avancée. Parmi les nouvelles fonctionnalités pratiques, notamment des estimations du temps de nettoyage. Plus précises, elles calculent le temps qu’il faudra au robot pour nettoyer une partie ou l’intégralité du domicile. Une fonction « coaching pour la carte intelligente » permet au robot de proposer un découpage des différents espaces de la maison afin de se montrer plus efficace au fur et à mesure du temps.

Enfin, le Roomba i7+ peut fonctionner en mode « silencieux » dans une zone spécifique (par exemple près du bureau quand vous travaillez). Il arrêtera d’aspirer le temps de passer dans cette zone et se réactivera en s’éloignant.

Disponible pour 749,90 €, vous pouvez retrouver cet aspirateur robot sur Amazon.

