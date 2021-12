Marshall Kilburn II : une enceinte transportable puissante – Idées Cadeaux Noël

À l’approche de Noël, il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. Tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Après les périphériques AOC, place au deuxième jour ! Aujourd’hui, nous vous présentons une enceinte nomade de la marque Marshall, pour les adeptes du look vintage et de gros son.

Marshall : l’enceinte nomade Kilburn II

La Kilburn II est une enceinte transportable, même si ses 2,5 kg n’en font pas non plus une enceinte 100 % portable. Cette dernière offre une bonne qualité sonore, une bonne autonomie et un bon rapport qualité prix.

Ainsi, la Marshall Kilburn II est livrée avec une batterie intégrée qui offre une autonomie de 20 heures. De plus, elle peut produire un son multidirectionnel via la technologie de son stéréo Bluefin.

Cette enceinte connectée prend en charge le Bluetooth 5.0 aptX avec une portée de 9 mètres. Concernant la conception, Marshall Kilburn II dispose d’un design élégant, vintage et robuste avec des grilles et des capuchons d’angle. Elle est également livrée avec une sangle de transport pour une meilleure portabilité. Ses boutons sous forme de potars rappellent ceux des amplis de la marque.

Une enceinte puissante et endurante look vintage

La qualité sonore est d’ailleurs au rendez-vous. L’enceinte est puissante et propose un son très équilibré qui saura satisfaire la majorité des gens. En investissant dans la Kilburn II, vous n’achetez pas seulement une enceinte Bluetooth, mais également un objet déco élégant et imprégné de nostalgie.

Proposée à 269,90 €, cette enceinte nomade est le cadeau idéal, pour tous les amateurs de musique, et ce, à n’importe quel endroit !

