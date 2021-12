Incheon « I-STARTUP 2021 » pour promouvoir les startups à l’étranger

« I-STARTUP 2021 », le plus grand festival de startup d’Incheon, a été diffusé en direct en ligne le 25 novembre. I-STARTUP 202, un festival de startup auquel tous les citoyens d’Incheon peuvent participer, est conçu pour promouvoir et encourager les réalisations des entreprises qui ont obtenu des résultats brillants malgré la crise COVID-19 et pour promouvoir les startups en la juridiction en les partageant avec les citoyens.

Le salon est hébergé par l’Administration régionale des petites et moyennes entreprises d’Incheon et la ville métropolitaine d’Incheon pour diffuser l’atmosphère des startups dans la région et stimuler la motivation des entrepreneurs potentiels.

Il sera organisé par plus de huit organisations de soutien aux startup qui soutiennent la revitalisation à Incheon, notamment l’Incheon Business Incubation Association et Incheon Techno Park.

Compte tenu de la situation du COVID-19, l’événement était également en ligne en direct et sur Zoom.

8 organisations de soutien aux startups et 324 startups exceptionnelles

La salle d’exposition en ligne, qui s’est tenue du 15 novembre au 31 décembre, est composée de pages Web individuelles de huit organisations de soutien aux startup et aux entreprises à Incheon, ainsi que des conseils sur l’événement et une introduction aux nouvelles. En particulier, les pages Web individuelles d’excellentes startup offrent diverses fonctions pour faciliter l’accès des citoyens et des acheteurs à l’entreprise, telles que le chat en temps réel avec les représentants de l’entreprise et la consultation vidéo avec les acheteurs.

Une diffusion en direct et un replay pour I-STARTUP 2021

En outre, l’événement de cette année présentera un nouveau programme de Global Media Awards et recevra des recommandations d’agences de soutien aux startup, et le dernier sera sélectionné à l’avance grâce à un examen complet par des médias étrangers mondiaux tels que Le Café Du Geek, SVPRESS, GEEKAZINE, VIETNAMPLUS, SINA et IT DONGA. AVING News qui a été sélectionné comme « Global Media Awards » aura des opportunités approfondies de promotion.

I-STARTUP est l’événement représentatif des startup et des entreprises d’Incheon qui s’est tenu pour la première fois en 2017 et marque sa cinquième année cette année. Au début de l’événement, divers programmes de démarrage tels que des startups potentielles et des étudiants universitaires ont été menés en coopération avec des organisations connexes pour faciliter la tâche à ceux qui s’intéressent aux startups, mais en 2020, il s’est transformé en un festival avec 13 500 personnes participant en ligne.