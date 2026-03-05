Actualités

Expandi Kompass signe un accord fort et propulse l’IA B2B en Europe

il y a 43 minutesDernière mise à jour: 5 mars 2026
Expandi Kompass crée un leader européen des données et solutions B2B alimentées par l’IA.

Expandi Kompass change la donne du marché B2B. L’acquisition de Kompass par Expandi Limited marque la création d’un géant européen de la donnée et du marketing B2B alimenté par l’IA. Face à la domination américaine, cette nouvelle entité offre une alternative transfrontalière et innovante. Les ambitions sont claires : proposer aux entreprises européennes des solutions intégrées pour développer leur activité partout dans le monde.

Expandi Kompass : une fusion pour dominer le marché européen B2B

Cette acquisition bouleverse le secteur. Ensemble, les deux groupes réunissent plus de 250 experts dans huit pays. Leur vision est simple : permettre à toute entreprise de trouver et de conquérir des clients professionnels sur les six continents. Raffaele Apostoliti, déjà CEO d’Expandi, prend aussi les rênes de Kompass. L’ancien dirigeant de Kompass reste en soutien pour une transition efficace et stable.

Les atouts majeurs de la nouvelle plateforme de données et médias

Avec Kompass, Expandi récupère une base de données unique de plus de 70 millions d’entreprises. Le site Kompass.com est l’un des plus visités au monde pour le B2B, avec 4 millions de visiteurs chaque mois. Expandi apporte quant à lui ses plateformes Adtech et Martech récompensées. Les clients gagnent en visibilité internationale et en puissance technologique.

L’IA au service de la prospection et de l’activation marketing

Le nouveau groupe mise tout sur l’intelligence artificielle. Une suite de solutions IA aide à mieux segmenter les marchés et à cibler précisément les meilleurs clients. La plateforme KSales donne en quelques clics des insights pour identifier des cibles ou explorer de nouveaux marchés. L’intégration d’outils innovants permet de suivre les intentions d’achat ou d’améliorer les campagnes média en temps réel.

En conclusion, Expandi Kompass s’impose désormais comme le nouveau leader européen des solutions B2B orientées croissance et performance. Soutenue par la technologie IA et une base de données mondiale, la plateforme veut guider toutes les entreprises vers plus de conquêtes commerciales, de visibilité et d’efficacité, en Europe comme à l’international.

