Google brise son monopole : la fin de la taxe de 30% sur le Play Store

Google vient de prendre une décision qui pourrait transformer l’univers des applications mobiles. Après des années de critiques et de batailles judiciaires, l’entreprise abandonne enfin sa fameuse commission de 30% sur les achats effectués dans le Play Store. Mais ce n’est pas tout, elle ouvre aussi la porte aux boutiques d’applications tierces, une révolution qui pourrait redessiner l’équilibre du marché Android.

Un tournant historique pour les développeurs

Google a longtemps imposé une taxe de 30% sur toutes les transactions réalisées via son Play Store. Cette pratique, jugée abusive par de nombreux développeurs, limitait leurs marges et freinait l’innovation. En annonçant la fin de cette commission, Google change radicalement de stratégie.

Ce changement n’est pas seulement symbolique. En effet, il marque une volonté de rétablir la confiance avec les créateurs d’applications, qui réclamaient depuis longtemps plus de liberté et moins de contraintes financières. Les développeurs pourront désormais proposer leurs services sans subir cette ponction systématique.

L’influence du procès contre Epic Games

Cette décision s’inscrit dans le prolongement du conflit entre Google et Epic Games, l’éditeur de Fortnite. En novembre 2025, les deux entreprises avaient conclu un accord après des mois de bataille juridique autour des pratiques jugées monopolistiques du Play Store.

Plutôt que d’attendre l’approbation finale des tribunaux, Google a choisi d’anticiper et de mettre en œuvre ces changements dès maintenant.

Google réduit les frais de transaction sur Play Store

La fin de la taxe de 30% ne signifie pas que Google renonce totalement aux revenus liés aux applications. L’entreprise prévoit désormais des frais réduits, autour de 20%, et même 15% dans certains cas, notamment pour les nouvelles installations d’applications ou les développeurs inscrits dans son programme App Experience.

Cette baisse des commissions représente une bouffée d’air pour les créateurs. Ces derniers pourront investir davantage dans le développement et la promotion de leurs produits. Elle pourrait aussi encourager l’arrivée de nouvelles applications innovantes sur Android.

Google se montre plus favorable aux boutiques d’applications tierces

Google autorise désormais les boutiques d’applications tierces à s’installer plus facilement sur Android. Jusqu’ici, le Play Store dominait sans partage, rendant difficile l’émergence d’alternatives.

Avec cette ouverture, les utilisateurs auront bientôt le choix d’installer et d’utiliser des magasins concurrents, offrant potentiellement des prix plus bas ou des services différents. Cette diversification pourrait bouleverser l’écosystème Android et stimuler la concurrence.

Pour les consommateurs, ces évolutions signifient plus de liberté et plus de diversité. Les utilisateurs pourront comparer les offres, profiter de réductions et découvrir des applications qui n’étaient pas forcément mises en avant sur le Play Store.

À long terme, cette concurrence accrue pourrait améliorer la qualité des services proposés et rendre l’expérience Android plus riche et plus personnalisée. Google, en ouvrant son système, accepte de partager le terrain avec d’autres acteurs, au bénéfice des utilisateurs.