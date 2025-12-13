Actualités

StrataVision simplifie l’analyse retail avec une solution performante

StrataVision lance Consumer IQ, une plateforme d’analyse avancée pour les commerçants.

Le monde du commerce évolue rapidement, et les besoins des commerçants changent. StrataVision annonce aujourd’hui une innovation majeure : le lancement du Consumer IQ Performance Hub. Cette nouvelle plateforme promet de transformer l’analyse des ventes en magasin grâce à des données faciles à exploiter. Découvrons ce qui rend cette interface puissante pour les détaillants.

Une nouvelle génération d’analyses pour le secteur du retail

Le Consumer IQ Performance Hub de StrataVision apporte une nouvelle façon d’observer les opérations en magasin. Cette interface analytique de nouvelle génération regroupe les indicateurs clés dans une vue claire et personnalisable.
Les équipes des ventes, du merchandising et de la sécurité peuvent ainsi voir ce qui compte vraiment, comparer les sites ou analyser les tendances par région. Les décisions sont donc plus rapides et plus efficaces.

Des données clients intégrées pour améliorer les performances

StrataVision mise sur l’intégration de multiples flux de données. La plateforme combine les comportements des clients, les données de ventes et la performance opérationnelle.
Grâce à sa technologie d’analyse basée sur l’IA, elle fournit :

  • Des parcours clients dynamiques en temps réel
  • Une vision précise de l’utilisation de chaque mètre carré
  • Des recommandations pour améliorer la conversion et le service

Cette approche permet d’identifier facilement les points forts et les axes d’amélioration, magasin par magasin.

Des alertes intelligentes pour une réactivité optimale en magasin

Le Hub ne se contente pas d’analyser : il agit. Un système d’alertes avertit les équipes lors de problèmes, comme une surcharge de trafic ou une alerte sécurité.
Les notifications sont envoyées directement sur des casques, téléphones ou systèmes du magasin. Chacun reste informé où qu’il soit, ce qui améliore la réactivité et la sécurité.
Enfin, l’outil offre des actions concrètes à mettre en place sans attendre, pour limiter les pertes et optimiser la gestion sur le terrain.

Pour résumer, StrataVision propose avec son Consumer IQ Performance Hub une plateforme moderne, simple à utiliser et puissante. Grâce à l’IA, elle aide les commerçants à prendre les meilleures décisions rapidement et à offrir une expérience client optimale. Un véritable allié pour réussir dans le retail d’aujourd’hui.

