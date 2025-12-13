Succès remarquable des exportations moldaves en Europe et Suisse

Les exportations moldaves connaissent un essor remarquable, notamment vers l’Union européenne et la Suisse. Grâce à une qualité reconnue et une modernisation rapide, les produits agricoles moldaves séduisent désormais de nouveaux marchés. Découvrons ensemble comment la Moldavie se positionne en leader sur ce secteur.

La Moldavie confirme sa place sur les marchés agricoles européens

La Moldavie a doublé la valeur de ses exportations vers l’Union européenne en seulement dix ans. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la valeur est passée de 1,033 à 2,392 milliards de dollars entre 2013 et 2024. Les exportations de céréales ont atteint 226,5 millions de dollars en 2024, un record historique pour le pays. Les fruits et noix suivent cette tendance, en dépassant les 160 millions de dollars la même année. Ce succès repose sur l’origine contrôlée, la traçabilité et la qualité, des critères désormais exigés par les marchés européens.

Investissements et innovations pour dynamiser l’exportation moldave

Cette performance résulte d’investissements massifs, publics et privés, pour moderniser la chaîne agricole. La Moldavie mise sur la technologie et l’automatisation pour offrir des produits transformés et raffinés à forte valeur ajoutée. Programmes européens et aides de la BERD jouent un rôle clé. Entre 40 et 50 millions d’euros seront investis dans les infrastructures d’ici 2030. En parallèle, l’initiative AgroTek de Chișinău va créer 6 500 emplois et attirer des capitaux, tout en mettant l’accent sur la digitalisation agricole.

Fruits, noix et céréales moldaves : une demande croissante en Suisse

Bien que la Suisse reste un marché de niche, la demande de fruits et noix moldaves y progresse rapidement. En cinq ans, les ventes ont presque triplé pour ces produits. Les consommateurs suisses recherchent plus que jamais la qualité et la traçabilité. La Moldavie répond présente grâce à des normes strictes et un savoir-faire reconnu. Le secteur agroalimentaire s’adapte aux exigences des marchés premium : petites séries, produits bio certifiés, et emballages de luxe.

En conclusion, la modernisation des exportations moldaves s’accélère, créant de nouvelles opportunités vers l’Europe et la Suisse. Les investissements en technologie et innovation renforcent la compétitivité du pays, positionnant la Moldavie comme partenaire incontournable sur les marchés agricoles exigeants.

