EVO dévoile le line-up 2026 des jeux de combat pour les éditions de Tokyo et Las Vegas

Ça y est, le teasing touche à sa fin ! Hier dans la soirée, l’EVO a officialisé le contenu de ses deux grands rendez-vous de l’année 2026 : EVO Japan et EVO USA. Les organisateurs ont révélé les line-ups complets, ainsi que les lieux et les dates définitives de chaque événement. On a alors une sélection marquée par de nombreuses premières, ainsi que le retour de grands classiques. Spoiler alert : Smash Bros n’y figure pas…

L’édition japonaise se tiendra du 1er au 3 mai 2026 au Tokyo Big Sight, l’un des plus grands centres d’exposition du Japon. Le site, déjà habitué aux grands salons internationaux, accueillera donc la scène locale passionnée, avec plusieurs titres emblématiques du marché japonais.

Quelques semaines plus tard, l’EVO principal aura lieu du 26 au 28 juin 2026 au Las Vegas Convention Center. Avec ses finales jouées en arène devant des milliers de spectateurs et une audience internationale colossale, l’événement américain demeure la vitrine absolue des jeux de combat. L’édition 2026 se présente déjà comme l’une des plus compétitives grâce à un line-up particulièrement dense.

Le line-up complet d’EVO 2026

À présent, parlons jeux de combat. La sélection américaine comprend 12 titres, marquant une volonté d’élargir la proposition compétitive. Parmi les nouveautés les plus marquantes, il y a 2XKO, ainsi que le très attendu Invincible VS. Les piliers du genre, tels que Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear -Strive- ou Granblue Fantasy Versus: Rising, feront également leur retour. La présence de jeux plus niche comme Under Night In-Birth II ou Rivals of Aether II témoigne également de la volonté d’attirer toutes les communautés de jeux de combat.

Enfin, l’arrivée de Vampire Savior: The Legend of Vampire et de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. marque un retour aux sources apprécié des fans de titres historiques.

Le line-up japonais partage plusieurs titres avec l’EVO américain, mais propose également des choix reflétant les goûts locaux. Parmi eux, l’ajout de Hokuto no Ken et The King of Fighters XV soulignent l’importance du marché japonais dans l’identité du tournoi. Melty Blood: Type Lumina, Tekken 8, Street Fighter 6 et Guilty Gear -Strive- complètent la sélection sur le « main stage ».

En résumé, voici la liste des jeux de combat pour chaque édition de l’EVO 2026 :

EVO Japon :

STREET FIGHTER 6

TEKKEN 8

GUILTY GEAR -STRIVE-

THE KING OF FIGHTERS XV

GRANBLUE FANTASY VERSUS: RISING

VIRTUA FIGHTER 5 R.E.V.O. WORLD STAGE

FATAL FURY: CITY OF THE WOLVES

DARKSTALKERS: THE LORD OF VAMPIRES

UNDER NIGHT IN-BIRTH II

HOKUTO NO KEN

MELTY BLOOD: TYPE LUMINA

2XKO

EVO Las Vegas :

STREET FIGHTER 6

TEKKEN 8

FATAL FURY: CITY OF THE WOLVES

UNDER NIGHT IN-BIRTH II

GRANBLUE FANTASY VERSUS: RISING

RIVAL OF AETHER II

2XKO

GUILTY GEAR STRIVE

VIRTUA FIGHTER 5 R.E.V.O. WORLD STAGE

BLAZBLUE CENTRAL FICTION

VAMPIRE SAVIOR: THE LORD OF VAMPIRES

INVINCIBLE VS

Maintenant que le line-up de l’EVO 2026 est officiel, il est temps de faire chauffer les manettes !

Revivez l’intégralité de l’annonce dans la vidéo ci-dessous :