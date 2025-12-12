Actualités

EVO dévoile le line-up 2026 des jeux de combat pour les éditions de Tokyo et Las Vegas

EVO-2026-lineups

Ça y est, le teasing touche à sa fin ! Hier dans la soirée, l’EVO a officialisé le contenu de ses deux grands rendez-vous de l’année 2026 : EVO Japan et EVO USA. Les organisateurs ont révélé les line-ups complets, ainsi que les lieux et les dates définitives de chaque événement. On a alors une sélection marquée par de nombreuses premières, ainsi que le retour de grands classiques. Spoiler alert : Smash Bros n’y figure pas…

Voir aussi : C’est officiel : 2XKO arrive enfin sur consoles

Dates et lieux confirmés pour l’EVO Tokyo et Las Vegas

L’édition japonaise se tiendra du 1er au 3 mai 2026 au Tokyo Big Sight, l’un des plus grands centres d’exposition du Japon. Le site, déjà habitué aux grands salons internationaux, accueillera donc la scène locale passionnée, avec plusieurs titres emblématiques du marché japonais.

Quelques semaines plus tard, l’EVO principal aura lieu du 26 au 28 juin 2026 au Las Vegas Convention Center. Avec ses finales jouées en arène devant des milliers de spectateurs et une audience internationale colossale, l’événement américain demeure la vitrine absolue des jeux de combat. L’édition 2026 se présente déjà comme l’une des plus compétitives grâce à un line-up particulièrement dense.

Le line-up complet d’EVO 2026  

À présent, parlons jeux de combat. La sélection américaine comprend 12 titres, marquant une volonté d’élargir la proposition compétitive. Parmi les nouveautés les plus marquantes, il y a 2XKO, ainsi que le très attendu Invincible VS. Les piliers du genre, tels que Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear -Strive- ou Granblue Fantasy Versus: Rising, feront également leur retour. La présence de jeux plus niche comme Under Night In-Birth II ou Rivals of Aether II témoigne également de la volonté d’attirer toutes les communautés de jeux de combat.

Enfin, l’arrivée de Vampire Savior: The Legend of Vampire et de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. marque un retour aux sources apprécié des fans de titres historiques.

evo-las-vegas-2026-lineup

Le line-up japonais partage plusieurs titres avec l’EVO américain, mais propose également des choix reflétant les goûts locaux. Parmi eux, l’ajout de Hokuto no Ken et The King of Fighters XV soulignent l’importance du marché japonais dans l’identité du tournoi. Melty Blood: Type Lumina, Tekken 8, Street Fighter 6 et Guilty Gear -Strive- complètent la sélection sur le « main stage ».

evo-japon-2026-lineup

En résumé, voici la liste des jeux de combat pour chaque édition de l’EVO 2026 : 

EVO Japon : 

  • STREET FIGHTER 6
  • TEKKEN 8
  • GUILTY GEAR -STRIVE-
  • THE KING OF FIGHTERS XV
  • GRANBLUE FANTASY VERSUS: RISING
  • VIRTUA FIGHTER 5 R.E.V.O. WORLD STAGE
  • FATAL FURY: CITY OF THE WOLVES
  • DARKSTALKERS: THE LORD OF VAMPIRES 
  • UNDER NIGHT IN-BIRTH II
  • HOKUTO NO KEN
  • MELTY BLOOD: TYPE LUMINA
  • 2XKO

EVO Las Vegas :

  • STREET FIGHTER 6
  • TEKKEN 8
  • FATAL FURY: CITY OF THE WOLVES
  • UNDER NIGHT IN-BIRTH II
  • GRANBLUE FANTASY VERSUS: RISING
  • RIVAL OF AETHER II
  • 2XKO
  • GUILTY GEAR STRIVE
  • VIRTUA FIGHTER 5 R.E.V.O. WORLD STAGE
  • BLAZBLUE CENTRAL FICTION
  • VAMPIRE SAVIOR: THE LORD OF VAMPIRES
  • INVINCIBLE VS

Maintenant que le line-up de l’EVO 2026 est officiel, il est temps de faire chauffer les manettes ! 

Revivez l’intégralité de l’annonce dans la vidéo ci-dessous :

