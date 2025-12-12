Google Maps facilite enfin la recherche de votre voiture… mais pas pour tous

Trouver sa voiture sur un grand parking peut vite devenir un casse-tête. Heureusement, Google Maps vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui promet de mettre fin à ces longues minutes de recherche. Grâce à la détection automatique de l’emplacement de stationnement, l’application enregistre où vous vous êtes garé sans effort. Mais attention, cette nouveauté n’est pas encore disponible pour tout le monde.

Cette nouvelle fonction de Google Maps pourrait bien nous faciliter la vie

Google Maps rattrape enfin son retard face à ses concurrents ! En effet, Apple Plans et Waze proposaient déjà depuis longtemps la possibilité d’enregistrer automatiquement la position de la voiture. Désormais, l’application de Google détecte le moment où vous coupez le moteur et sauvegarde l’emplacement sans que vous ayez besoin d’intervenir. Fini les allers-retours dans les parkings ou les rues bondées pour retrouver votre véhicule.

Le principe est simple : dès que votre smartphone est connecté à votre voiture, via Bluetooth ou câble USB, Google Maps enregistre la localisation. Une petite icône apparaît ensuite sur la carte pour vous indiquer où vous avez stationné. Cette automatisation rend l’expérience beaucoup plus fluide et pratique. En particulier, pour ceux qui oublient régulièrement de noter leur emplacement.

Une disponibilité limitée pour le moment

Si cette nouveauté est séduisante, elle n’est pas encore universelle. Pour l’instant, la fonction est déployée uniquement sur iPhone. Par conséquent, les utilisateurs Android devront patienter avant de profiter de cette avancée. Google n’a pas encore communiqué de date précise pour une extension à tous les appareils, ce qui peut frustrer une partie de son public fidèle.

Cette exclusivité temporaire s’explique par des contraintes techniques liées aux systèmes de connexion entre les smartphones et les véhicules. Toutefois, Google assure travailler sur une généralisation de la fonctionnalité. En attendant, les utilisateurs Android doivent continuer à enregistrer manuellement leur emplacement de stationnement, une étape que la nouvelle mise à jour rend désormais obsolète pour les possesseurs d’iPhone.