Fusion innovante : Vivez l’enthousiasme de COMEUP 2025 et boostez votre réseau startup

La Corée du Sud frappe fort cette année avec le retour de COMEUP 2025, le plus grand festival mondial dédié aux startups. Par ailleurs, organisé au cœur de Séoul au COEX du 10 au 12 décembre, cet événement promet de rassembler un écosystème vibrant d’innovateurs, investisseurs et grandes entreprises venues du monde entier. De plus, sous le slogan puissant “Recode the Future”, COMEUP 2025 s’annonce déjà comme un rendez-vous incontournable pour l’avenir de la tech.



Un lieu de rencontre pour l’innovation mondiale

Pendant trois jours, Séoul se transforme en la capitale de l’entrepreneuriat et de la technologie. En effet, plus de 275 startups, en provenance de 46 pays, présenteront leurs solutions inédites. Par ailleurs, de grands acteurs comme l’Arabie Saoudite, l’Inde ou encore la Corée animeront des pavillons nationaux pour promouvoir leurs écosystèmes et créer des passerelles avec d’autres marchés.



L’événement multiplie les formats : expositions, conférences, sessions de biz-matching, rencontres Investisseurs (IR) et des programmes d’open innovation. Chacun y trouve son compte : jeunes pousses, grands groupes mais aussi investisseurs mondiaux en quête de la prochaine perle rare. Plus de 2 000 rendez-vous d’affaires sont prévus, de quoi provoquer des étincelles et générer de vraies collaborations.

L’IA, star du dialogue international

En amont de l’ouverture, un temps fort a réuni la Ministre des PME et Startups, Seong-suk Han, et Tareq Amin, CEO de HUMAIN, géant saoudien de l’intelligence artificielle. Leur discussion a confirmé la volonté commune de renforcer les liens entre startups IA des deux pays. HUMAIN envisage même d’ouvrir une antenne en Corée, marquant ainsi une étape stratégique dans la coopération technologique entre Séoul et Riyad.

Ce rapprochement se traduit aussi par un appui concret : HUMAIN joue déjà un rôle clé dans le programme coréen d’accompagnement des startups vers le marché du Moyen-Orient. En parallèle, la Corée publie un guide pratique pour faciliter l’implantation des startups dans la région. Une aubaine pour les entrepreneurs français désireux de s’ouvrir à l’international !

Des conférences, du networking et… de la compétition !

Au programme, des conférences inspirantes avec des intervenants de renom comme Luke Jinu Kim (LINER) et Sunghyun Park (Rebellions Inc.), mais aussi des débats sur l’avenir de l’IA, la crise climatique ou encore la génération Z. Sans oublier une bonne dose de compétition : challenges pour startups, remise de prix et démos en live rythmeront les journées.

Le mot de la fin revient à la ministre Seong-suk Han : “Je soutiens le défi des startups qui réécrivent le futur grâce à des idées et technologies exceptionnelles. COMEUP 2025 doit être un laboratoire d’idées et de coopération, pour semer les graines de l’innovation.”

Le monde des startups vous intrigue ? Rendez-vous sur le site officiel COMEUP 2025 pour découvrir l’événement… et racontez-nous, quel serait le futur que vous souhaiteriez “reprogrammer” ? Partagez vos idées et réagissez en commentaires !