C’est officiel : 2XKO arrive enfin sur consoles

La nouvelle a mis du temps à arriver, mais maintenant, elle est là ! Après le succès de l’accès anticipé de 2XKO sur PC, le titre confirme enfin son arrivée sur consoles dès le début de l’année 2026. Un lancement très attendu, avec en bonus la promesse de Riot Games d’organiser plusieurs tournois à travers le monde.

Après une bêta fermée en septembre 2025 puis un accès anticipé en octobre sur PC, Riot annonce désormais une fenêtre précise pour la sortie de 2XKO sur consoles. Le vendredi 5 décembre, Shaun Rivera, le game director annonce que le jeu de combat inspiré de League of Legends sortira sur PS5 et Xbox Series X|S courant janvier 2026. La saison 1 coïncide également avec ce lancement sur toutes les plateformes.

La sortie de 2XKO sur consoles apportera un contenu nouveau, avec notamment l’arrivée d’un nouveau champion dans l’équipe. De plus, Riot mise encore plus sur l’écosystème e-sport avec l’introduction de la gamme de skins baptisée “Frame Perfect”. Une partie des recettes générées par ces skins sera directement reversée aux organisateurs de tournois.

Et en parlant compétition, Riot a dévoilé la Competitive Series 2026 pour 2XKO. Il s’agit d’un programme annuel composé de 20 tournois soutenus par Riot, répartis en deux catégories :

5 Majors , événements phares rythmant chaque saison (comme l’EVO)



, événements phares rythmant chaque saison (comme l’EVO) 15 Challengers, des tournois ouverts plus accessibles, destinés à mettre en avant les talents émergents et les communautés locales.

Le calendrier des compétitions débutera peu de temps après le lancement, le premier événement étant prévu le 29 janvier 2026, au Frosty Faustings. Riot Games participera activement à l’organisation de ces événements, en incluant des contributions financières, visant à renforcer les cash prizes. Ils aideront également à la production, afin d’élever la qualité des streams et de la mise en scène des tournois.

Toutes les conditions semblent donc réunies pour un départ canon de 2XKO. Shaun Rivera promet de dévoiler plus de détails le 11 décembre aux Games Awards 2025.

En attendant, revivez l’annonce de l’arrivée du jeu sur consoles dans la vidéo ci-dessous :