Supermicro NVIDIA HGX B300 : une avancée majeure pour l’IA verte

Supermicro dévoile ses nouvelles solutions NVIDIA HGX B300. Ces systèmes à refroidissement liquide se veulent efficaces et robustes pour répondre à la forte demande en IA et data centers. Une avancée majeure pour ceux qui cherchent performance et économies d’énergie.

Nouvelles solutions Supermicro NVIDIA HGX B300 à refroidissement liquide

Supermicro élargit son offre avec les NVIDIA HGX B300 en formats 4U et 2OU (OCP). Ces systèmes adoptent une technologie de refroidissement liquide innovante nommée DLC-2. Ils visent les déploiements à grande échelle dans les centres de données et les usines d’intelligence artificielle. Le modèle 4U s’intègre dans des racks classiques de 19 pouces avec jusqu’à 64 GPU par rack. Le 2OU, conforme au standard OCP Open Rack V3, permet d’atteindre 144 GPU dans un seul rack.

Des performances optimisées pour l’IA et les centres de données

Les systèmes Supermicro NVIDIA HGX B300 sont conçus pour offrir une densité GPU exceptionnelle. Cela assure une plus grande puissance de calcul avec un encombrement réduit. Grâce à ces plateformes, il devient plus simple d’exécuter des applications IA avancées, comme l’apprentissage de modèles à grande échelle ou l’inférence multimodale. Autre point fort : la mémoire GPU HBM3e, avec 2,1 To par système, permet de traiter des tâches complexes et volumineuses.

Réduction de la consommation énergétique grâce à la technologie DLC-2

La technologie de refroidissement DLC-2 de Supermicro permet de capturer jusqu’à 98 % de la chaleur générée par le système. De cette façon, la consommation d’énergie est réduite jusqu’à 40 %. L’utilisation de l’eau chaude à 45°C rend ces systèmes plus économes et plus simples à entretenir. Ce process élimine le recours aux compresseurs normalement utilisés dans la climatisation des data centers.

En résumé, Supermicro confirme son avance avec ses nouveaux systèmes NVIDIA HGX B300 à refroidissement liquide. Grâce à leur puissance, faible consommation et modularité, ils s’imposent comme un choix incontournable pour les entreprises souhaitant accélérer leur transformation digitale et réussir leurs projets en intelligence artificielle.

