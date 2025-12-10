Test – Farming Simulator 2025: Highlands Fishing Edition, une plongée dans les Highlands

Chaque nouvelle édition de Farming Simulator est scrutée avec attention par une communauté fidèle, passionnée, et souvent exigeante. Mais avec Farming Simulator 2025 – Highlands Fishing Edition, GIANTS Software semble vouloir élargir son horizon. Plus qu’une simple extension, c’est une véritable proposition de gameplay, un enrichissement profond qui ne se contente pas d’ajouter du contenu, mais qui redéfinit la manière d’habiter l’univers du jeu.

Cette édition spéciale regroupe le jeu FS25 de base et l’extension Highlands Fishing. Ensemble, ils forment un tout cohérent, immersif, où se mêlent agriculture, élevage, aquaculture, pêche et paysages écossais à couper le souffle. Dès les premières minutes, on comprend que cette version cherche moins à impressionner par la quantité qu’à instaurer une ambiance, un rythme, une sensation d’authenticité.

Kinlaig : une carte qui raconte une histoire

La grande force de cette édition tient dans sa nouvelle carte : Kinlaig. Inspirée des paysages des Highlands écossais, elle offre une ambiance unique, plus mélancolique, plus minérale, plus dramatique que les environnements classiques de la licence.

Entre les falaises abruptes, les vallées verdoyantes, les rivières translucides et les bourgs battus par le vent, cette région dégage une vraie personnalité. On ne « joue » plus seulement : on s’y installe, on la découvre, on la dompte. Chaque lever de soleil, chaque passage de nuages, chaque reflet de l’eau donne une profondeur nouvelle à la simulation. Farming Simulator a rarement été aussi atmosphérique.

Cette identité visuelle renforce le sentiment d’être là pour plus qu’une simple gestion de cultures. C’est un cadre de vie, un endroit où l’on revient par plaisir, pas uniquement par nécessité.

Aquaculture : la grande nouveauté qui change tout

Parmi les nouveautés majeures, l’aquaculture occupe une place centrale. Et il faut le reconnaître : GIANTS a bien fait les choses. L’idée n’est pas d’ajouter un mini-jeu gadget, mais de proposer une véritable filière, avec ses règles, son économie, ses contraintes.

On installe des bassins, on choisit ses poissons (saumons, truites…), on gère nourriture, croissance, rendement, et enfin distribution. C’est propre, cohérent et suffisamment profond pour s’intégrer naturellement au reste de la ferme. La satisfaction de voir ses premiers poissons arriver à maturité rappelle celle de l’élevage classique, tout en offrant une forme d’exploitation plus apaisante, moins dépendante des aléas saisonniers.

L’aquaculture transforme le rythme de jeu : elle crée de nouvelles routines, de nouvelles priorités, de nouveaux leviers économiques. Une réussite.

La pêche : entre détente et immersion

Autre apport, plus discret mais tout aussi savoureux : la pêche. Ici, pas d’ambition simulatrice extrême. L’idée est simple : permettre au joueur de souffler, de se poser au bord de l’eau, d’écouter les oiseaux, de regarder la brume se dissiper au-dessus du lac. C’est un moment de respiration, essentiel dans un jeu qui, par nature, peut devenir exigeant avec le temps.

Il y a quelque chose de presque poétique dans cette activité. On pêche autant par nécessité que par plaisir. Et dans un jeu où l’on passe son temps à optimiser, à produire, à planifier, cette parenthèse calme fait beaucoup de bien.

Nouvelles cultures, nouveaux animaux, nouvelles machines

Highlands Fishing Edition introduit également :

les oignons comme nouvelle culture,

comme nouvelle culture, le bétail des Highlands , emblématique avec leurs longues cornes et leurs poils épais,

, emblématique avec leurs longues cornes et leurs poils épais, plus de 20 nouveaux outils et machines, toujours fidèles aux marques et modèles réels.

L’ensemble s’intègre parfaitement au cœur du gameplay. Ce n’est pas un contenu « bonus », mais bien une extension logique et cohérente qui renforce la diversité du jeu.

Une technique plus fluide, plus réaliste

Visuellement, Farming Simulator 2025 fait un pas en avant. Les effets d’eau sont nettement plus convaincants, ce qui tombe bien pour une édition centrée sur la pêche. Les textures gagnent en finesse, la végétation en volume, et le comportement de la lumière offre parfois des scènes véritablement splendides.

Sans révolution graphique, FS25 parvient à créer une atmosphère remarquable. Et à Kinlaig, cette esthétique prend tout son sens.

Une expérience plus complète, mais toujours exigeante

Farming Simulator ne renonce pas à son ADN : celui d’un jeu de patience, de progression lente mais gratifiante. Cette Highlands Fishing Edition demande toujours du temps, de l’organisation, une compréhension progressive de ses systèmes. Le joueur pressé y trouvera parfois un rythme trop tranquille.

Mais pour les passionnés de simulation, c’est tout l’inverse : un terrain de jeu immense, riche, profond, qui récompense l’implication et l’envie de bâtir.

Conclusion sur Farming Simulator 25

Un des meilleurs Farming Simulator de ces dernières années. Highlands Fishing Edition n’est pas qu’un “pack de contenu” : c’est une extension du regard de la licence, qui ne se limite plus à la terre mais embrasse l’ensemble de la vie rurale. L’équilibre trouvé entre gestion, immersion et contemplation est remarquable. Kinlaig, ses rivières et ses montagnes, deviennent un véritable refuge numérique où l’on aime revenir, encore et encore. Pour les passionnés, c’est un achat évident.

Pour les curieux, c’est la meilleure porte d’entrée vers l’univers FS25.

