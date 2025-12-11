Samsung triomphe : récompenses, innovations et futur connecté

Samsung se distingue une fois de plus avec une pluie de récompenses lors des CES® 2026 Innovation Awards. À l’approche du plus grand salon technologique mondial à Las Vegas, la marque sud-coréenne confirme son statut de pionnier, grâce à des innovations qui allient design, performances et intelligence au service du quotidien.

Une moisson de prix pour des technologies d’avant-garde

Les CES Innovation Awards récompensent chaque année l’avant-garde de la tech grand public. En 2026, Samsung rafle de nouveaux prix, couronnant ainsi ses efforts dans des domaines variés : intelligence artificielle, écrans immersifs, maison connectée et composants avancés. Sa volonté ? Créer un écosystème parfaitement connecté pour booster le confort, la créativité et l’accessibilité. Cela se traduit aussi bien dans l’expérience utilisateur que dans l’intégration harmonieuse des produits et services Samsung au quotidien.

Les jurys ont particulièrement salué la division Visual Display de Samsung, qui décroche deux prestigieux prix « Best of Innovation » pour ses téléviseurs dernière génération, ses solutions de stockage, ses moniteurs et ses systèmes audio. Du côté de la maison intelligente, le réfrigérateur Samsung équipé des fonctions AI Vision Inside et Auto Open Door a conquis le jury, illustrant la manière dont l’IA trouve place jusque dans nos cuisines.

Des innovations qui dessinent le futur

Cette édition du CES place sur le devant de la scène des produits phare. Citons la puce de sécurité S3SSE2A, première à intégrer directement la cryptographie post-quantique au niveau matériel. Résultat : une sécurité renforcée face aux menaces émergentes, aussi bien côté mobile que pour les objets connectés. Autre vedette, le casque de réalité étendue Galaxy XR, fruit d’une collaboration avec Google et Qualcomm. Grâce à l’IA multimodale intégrée, il ouvre la voie à des expériences immersives inédites entre monde physique et virtuel.

Côté mobile, le Galaxy Z Fold7 s’impose comme le smartphone pliable le plus fin, le plus solide et le plus performant jamais développé par la marque. Avec son capteur photo 200 MP et la puissance du Galaxy AI, il condense l’innovation dans un format ultra-portable. Sur le segment des accessoires, la Galaxy Watch8 dévoile un design raffiné accompagné d’outils santé avancés, tandis que le disque T7 Resurrected, éco-conçu en aluminium recyclé, allie rapidité, durabilité et respect de l’environnement.

En somme, Samsung ne cesse de repousser les frontières avec des produits pensés pour le futur, sécurisés et connectés, où chaque détail compte pour améliorer la vie de tous. Le CES 2026 sera l’occasion idéale de découvrir ces innovations en avant-première.

