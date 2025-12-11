Test – Project Motor Racing sur PS5 : La vitesse à l’état pur

Sur PS5, les jeux de course se divisent souvent en deux catégories bien marquées : la simulation rigoureuse pensée pour les puristes, et l’arcade pleine de dérapages contrôlés, taillée pour le fun immédiat. Project Motor Racing arrive avec une proposition différente, presque à contre-courant : offrir une expérience hybride, capable de parler à tout le monde sans sacrifier ni la précision, ni la nervosité. Après de longues heures de pilotage, de réglages, de défis et de courses multijoueur, une chose est claire : ce jeu veut réunir les joueurs plutôt que les diviser. Et il le fait étonnamment bien.

Un retour aux fondamentaux : le plaisir de conduire avant tout

Dès les premières minutes, le titre affiche sa philosophie. Ici, pas de cinématiques interminables ni de menus labyrinthiques. Project Motor Racing va droit au but : vous propulser sur la piste, volant en main, avec une prise en main immediate et un moteur physique qui vous met rapidement en confiance.

La conduite se veut réaliste, mais jamais punitive. Les voitures réagissent avec suffisamment de poids, tandis que l’adhérence varie selon la météo, le type de surface et la puissance de la voiture. On sent un véritable travail d’équilibrage :

Les joueurs plus arcade profitent d’une conduite accessible,

Les joueurs exigeants peuvent désactiver les aides pour un comportement plus pointu.

L’intégration de la DualSense est particulièrement réussie. Les gâchettes adaptatives simulent la pression des freins et la nervosité de l’accélération, tandis que les vibrations haptiques restituent chaque aspérité de la piste. Même après plusieurs heures, l’immersion reste totale.

Un contenu étonnamment riche pour un premier opus

L’une des agréables surprises du jeu est son contenu généreux au lancement, ce qui n’est pas si fréquent dans les nouvelles licences de course.

Un garage complet et évolutif

On retrouve une cinquantaine de véhicules, répartis en différentes classes : coupés, sportives, hypercars, prototypes…

Aucune licence officielle, certes, mais les inspirations sont évidentes et le design très inspiré. Chaque voiture peut être personnalisée :

kits aérodynamiques,

couleurs,

stickers,

suspensions,

répartition du freinage,

amélioration du moteur.

Ces options permettent d’adapter réellement son style de conduite, un point bienvenu, car certaines voitures révèlent leur potentiel seulement après quelques réglages.

Des circuits variés et travaillés

Le jeu propose une vingtaine de circuits, répartis entre tracés urbains, naturels et futuristes.

Les environnements urbains, de nuit, sont particulièrement réussis : reflets sur la route, néons qui s’étirent dans les lignes droites, météo dynamique qui transforme une course tranquille en bataille contre l’aquaplaning.

On regrette juste que certains circuits, bien qu’esthétiques, manquent encore d’un élément distinctif mémorable. Il ne leur manque pas grand-chose pour devenir iconiques.

Une structure de jeu propre et efficace

Mode Carrière : classique mais agréable

La Carrière suit une progression simple, mais bien rythmée : remporter des courses pour débloquer de nouveaux championnats, améliorer son véhicule et accéder à des catégories plus puissantes.

Le jeu n’essaie pas de raconter une histoire inutile ; il se concentre sur l’essentiel : la compétition.

Chaque épreuve pousse à évoluer, à apprendre les tracés et à affiner sa conduite. Même si la structure reste classique, l’envie d’aller « juste une course de plus » est bien présente.

Mode Défis : le plaisir en petites sessions

Le mode Défis propose une sélection d’objectifs rapides :

drift sur une distance imposée,

dépassements chronométrés,

vitesse maximale dans une zone donnée,

gestion d’un tracé sous pluie battante.

Ce mode est parfait pour jouer cinq minutes et pourtant ressentir une progression réelle. Le scoring donne envie d’améliorer ses performances, et certains défis sont étonnamment techniques.

Multijoueur : propre, fluide, agréable

C’est probablement l’un des meilleurs aspects du jeu.

Le matchmaking est rapide, les courses sont stables, et surtout, le système de pénalités empêche les comportements toxiques. Un contact trop appuyé ? Un freinage trop tardif ? La sanction tombe, et elle est méritée.

Pour un jeu non AAA, la propreté du multijoueur force le respect. On peut enchaîner les courses sans frustration, ce qui est rare dans le genre.

Une réalisation PS5 solide et fluide

Visuellement, Project Motor Racing ne dépasse pas les géants du marché, mais il propose une direction artistique cohérente et très lisible. Les couleurs sont bien calibrées, les dégradés lumineux en ville sont superbes et la météo dynamique apporte une vraie diversité d’ambiance.

Deux modes graphiques sont disponibles :

Performance (60 fps) : fluide, ultra agréable

: fluide, ultra agréable Fidélité : résolution plus fine, reflets améliorés

Le jeu reste stable dans les deux cas, mais le mode Performance s’impose pour profiter pleinement de la conduite.

Du côté du son, les moteurs rugissent avec une belle profondeur, et chaque véhicule possède sa signature acoustique. Les pneus crissent, le vent souffle, la carrosserie tremble : l’immersion auditive est impeccable.

Un équilibre rare entre arcade et simulation

Ce qui fait réellement la singularité de Project Motor Racing, c’est son équilibre presque parfait.

Il ne cherche pas à reproduire la complexité d’une simulation extrême, mais ne tombe jamais dans la sur-simplification arcade. C’est un jeu qui se veut ouvert, accueillant, tout en offrant une marge de progression surprenante.

Cette philosophie en fait un excellent point d’entrée pour les novices… et un terrain de jeu plaisant pour les vétérans.

Conclusion sur Project Motor Racing : un excellent titre qui marque les esprits

Sans révolutionner la simulation automobile, Project Motor Racing réussit à proposer un jeu agréable, complet et bien construit.

Un titre qui trouve parfaitement sa place entre les grands noms du genre, grâce à son équilibre, son fun immédiat et son multijoueur propre.

Pour un premier épisode, c’est une très belle réussite. Et on espère déjà une suite encore plus ambitieuse.

