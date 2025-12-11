GAC énergie nouvelle séduit Riyad avec ses lancements innovants

Le marché automobile du Moyen-Orient vient de vivre un moment fort. GAC a lancé à Riyad ses nouvelles gammes de véhicules à énergie nouvelle : AION et HYPTEC. Ce lancement signe l’ambition de GAC d’accélérer la transition énergétique et d’accompagner au mieux les nouveaux besoins des automobilistes saoudiens.

Les nouvelles gammes AION et HYPTEC dévoilées à Riyad

Au salon de l’automobile de Riyad, GAC a fait sensation. Trois véhicules à énergie nouvelle font leur entrée : AION V, AION ES et HYPTEC HT. Ces modèles offrent des solutions innovantes pour tous les chauffeurs d’Arabie saoudite. Leur design moderne et leurs technologies avancées sont pensés pour la conduite locale. Avec ces gammes, GAC confirme sa place de leader dans le domaine des énergies alternatives.

Des véhicules à énergie nouvelle pour tous les usages

Ces nouveaux modèles conviennent à différents scénarios :

Voyages en famille , grâce à l’espace et au confort intérieur.

, grâce à l’espace et au confort intérieur. Trajets quotidiens , avec une efficacité prouvée.

, avec une efficacité prouvée. Conduite haut de gamme, pour ceux qui recherchent luxe et innovation.

Ils intègrent la technologie intelligente de GAC pour une sécurité renforcée et une expérience utilisateur agréable. Ce sont des véhicules conçus pour durer, fiables, et qui répondent parfaitement à la demande croissante pour des solutions de mobilité plus propres en Arabie saoudite.

Des engagements de GAC pour la qualité et le service client

GAC propose une garantie étendue allant jusqu’à 8 ans ou 160 000 km pour les véhicules, et jusqu’à 8 ans ou 200 000 km pour les batteries. Cette politique rassure les nouveaux clients. De plus, un approvisionnement efficace en pièces détachées est garanti, avec un taux de disponibilité supérieur à 95 %. Cela montre l’investissement de GAC afin d’assurer un service après-vente de qualité et d’accroître la satisfaction client.

Avec le lancement des gammes AION et HYPTEC, GAC énergie nouvelle franchit une étape majeure au Moyen-Orient. L’entreprise ne cesse d’innover pour répondre aux attentes locales. En renforçant son offre en Arabie saoudite, GAC s’engage fermement dans la transition vers une mobilité plus verte et accessible à tous. Ce tournant marque le début d’une nouvelle ère pour l’automobile dans la région.

