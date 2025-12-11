Actualités

CheckMax : une solution innovante pour maximiser vos profits en restauration

il y a 54 minutesDernière mise à jour: 10 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
CheckMax utilise l’IA pour augmenter les profits et améliorer le service en restauration.

La restauration et l’hôtellerie font face à de nombreux défis : baisse des prix, inflation, difficultés à former le personnel. Aujourd’hui, la technologie s’invite à table avec CheckMax et promet de transformer ces secteurs. Découvrez comment l’intelligence artificielle aide déjà des équipes sur trois continents à accroître leurs profits tout en assurant un service client de qualité.

Comment CheckMax révolutionne la restauration grâce à l’IA

CheckMax se distingue comme la première solution IA conçue spécialement pour la performance des équipes en restauration. Avec un système de coaching piloté par l’intelligence artificielle, chaque serveur apprend à suggérer les bons plats et boissons au bon moment. La plateforme n’impose rien ; elle encourage le personnel à personnaliser l’expérience client avec des propositions qui correspondent vraiment aux attentes des convives.

Des bénéfices accrus et un service optimisé pour l’hôtellerie

L’impact de CheckMax s’étend au-delà de la simple prise de commande. Les restaurants équipés voient une hausse des revenus par addition de 5 à 15%. Ce n’est pas tout : la satisfaction des clients augmente car ils bénéficient de recommandations spontanées et authentiques. Pour les hôtels, c’est une occasion unique de maximiser le chiffre d’affaires avec les clients déjà présents, même quand l’affluence baisse.

Fonctionnalités clés et intégration de CheckMax dans les systèmes

CheckMax comprend plusieurs fonctionnalités pensées pour le terrain :

  • Formation vidéo courte, facile à suivre
  • Objectifs de vente personnalisés pour chaque serveur
  • Tableaux de bord dynamiques pour suivre la performance
  • Intégration directe avec Oracle Micros Simphony, Toast, Square

Administrateurs et serveurs n’ont qu’à investir quelques minutes par jour pour voir les résultats. Très bientôt, d’autres systèmes seront compatibles, comme TouchBistro et Upserve.

En résumé, CheckMax apporte une réponse innovante à la rentabilité dans la restauration et l’hôtellerie. Grâce à une prise en main simple, un accompagnement sur-mesure et la puissance de l’IA, il permet de dynamiser les ventes et d’optimiser le service. Pour les propriétaires, managers et équipes, maximiser les profits tout en soignant l’expérience client n’a jamais été aussi accessible.

Lisez notre dernier article tech : YouTube Recap : la nouvelle fonction inspirée de Spotify Wrapped qui révolutionne vos bilans annuels

il y a 54 minutesDernière mise à jour: 10 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

CES 2026
Samsung triomphe : récompenses, innovations et futur connecté
il y a 5 heures
Le AI Storage Core de Lexar optimise le stockage pour les appareils intelligents IA.
AI Storage Core : une avancée décisive pour le stockage IA
il y a 22 heures
katsuhiro-harada
La figure emblématique de Tekken tire sa révérence : Katsuhiro Harada quitte Bandai Namco  
il y a 23 heures
Imec présente une fabrication inédite de nanopores solides pour la biodétection.
Imec réussit une percée majeure avec ses nanopores haute précision
il y a 24 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page