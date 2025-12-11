CheckMax : une solution innovante pour maximiser vos profits en restauration

La restauration et l’hôtellerie font face à de nombreux défis : baisse des prix, inflation, difficultés à former le personnel. Aujourd’hui, la technologie s’invite à table avec CheckMax et promet de transformer ces secteurs. Découvrez comment l’intelligence artificielle aide déjà des équipes sur trois continents à accroître leurs profits tout en assurant un service client de qualité.

CheckMax se distingue comme la première solution IA conçue spécialement pour la performance des équipes en restauration. Avec un système de coaching piloté par l’intelligence artificielle, chaque serveur apprend à suggérer les bons plats et boissons au bon moment. La plateforme n’impose rien ; elle encourage le personnel à personnaliser l’expérience client avec des propositions qui correspondent vraiment aux attentes des convives.

Des bénéfices accrus et un service optimisé pour l’hôtellerie

L’impact de CheckMax s’étend au-delà de la simple prise de commande. Les restaurants équipés voient une hausse des revenus par addition de 5 à 15%. Ce n’est pas tout : la satisfaction des clients augmente car ils bénéficient de recommandations spontanées et authentiques. Pour les hôtels, c’est une occasion unique de maximiser le chiffre d’affaires avec les clients déjà présents, même quand l’affluence baisse.

Fonctionnalités clés et intégration de CheckMax dans les systèmes

CheckMax comprend plusieurs fonctionnalités pensées pour le terrain :

Formation vidéo courte, facile à suivre

Objectifs de vente personnalisés pour chaque serveur

Tableaux de bord dynamiques pour suivre la performance

Intégration directe avec Oracle Micros Simphony, Toast, Square

Administrateurs et serveurs n’ont qu’à investir quelques minutes par jour pour voir les résultats. Très bientôt, d’autres systèmes seront compatibles, comme TouchBistro et Upserve.

En résumé, CheckMax apporte une réponse innovante à la rentabilité dans la restauration et l’hôtellerie. Grâce à une prise en main simple, un accompagnement sur-mesure et la puissance de l’IA, il permet de dynamiser les ventes et d’optimiser le service. Pour les propriétaires, managers et équipes, maximiser les profits tout en soignant l’expérience client n’a jamais été aussi accessible.

