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Elegoo séduit le PAX East avec une expérience 3D captivante

il y a 1 heureDernière mise à jour: 31 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Elegoo dévoile sa Centauri Carbon 2 Combo et séduit les visiteurs au PAX East.

ELEGOO fait sensation au salon PAX East 2026 à Boston. Cette marque en plein essor attire passionnés de jeux vidéo et amateurs d’innovations avec une expérience impression 3D sans précédent. Elle dévoile pour la première fois sa nouvelle imprimante Centauri Carbon 2 Combo, symbole d’un avenir créatif et accessible.

Découverte immersive de l’impression 3D sur le stand ELEGOO

Le stand ELEGOO a proposé aux visiteurs une expérience interactive unique. Petits et grands ont pu observer de vraies impressions 3D en direct. Les participants ont suivi toutes les étapes du processus, du découpage à l’objet terminé. Ainsi, chacun a pu constater à quel point cette technologie est simple d’utilisation et intuitive.

Lancement public de la Centauri Carbon 2 Combo à Boston

La vedette du salon reste la Centauri Carbon 2 Combo, présentée pour la première fois en salon. Cette imprimante 3D familiale permet de créer des modèles multicolores avec facilité. ELEGOO met aussi en avant d’autres modèles phares comme la Saturn 4 Ultra 16K. Le public découvre ainsi une gamme complète, accessible à tous, du débutant au passionné confirmé.

Rencontres et ateliers interactifs avec créateurs et cosplayeurs

Des créateurs et influenceurs connus étaient présents, vêtus de cosplays imprimés en 3D. Ils ont échangé avec les visiteurs, partagé leurs astuces et montré le potentiel artistique des imprimantes ELEGOO. De plus, le stand propose des animations interactives, tels que des jeux et des questionnaires ludiques.

Impression 3D et gaming : une alliance mise à l’honneur par ELEGOO

ELEGOO met en avant la rencontre entre impression 3D et jeux vidéo. Des créations inspirées de jeux célèbres, comme Minecraft, étaient exposées. Les visiteurs pouvaient prendre des photos avec ces objets et obtenir de précieux conseils de personnalisation.

En somme, la présence de ELEGOO au PAX East marque un tournant pour l’impression 3D dans le monde du gaming et du loisir créatif. Le public repart impressionné par les possibilités offertes, entre technologie facile d’accès et imagination sans limites. ELEGOO confirme son ambition d’apporter la création 3D à tous, pour une expérience ludique, originale et inoubliable.

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il y a 1 heureDernière mise à jour: 31 mars 2026
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La rédac

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