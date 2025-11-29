Emerveillement au poignet : Huawei sublime l’art et la technologie pour une expérience unique

Huawei continue d’impressionner grâce à sa capacité à mêler innovation technologique et patrimoine culturel. En effet, lors de la 19e Biennale de l’architecture de Venise, la marque chinoise a dévoilé une collaboration inédite avec le pavillon de la Chine, affichant ses nouveaux produits et surtout, trois cadrans de montre inspirés par de grandes œuvres présentées à la Biennale. Ainsi, cette audace confirme la volonté de Huawei de repousser les limites entre art, architecture et technologie.



Huawei et la Biennale de Venise : quand la technologie sublime l’art

Durant la Biennale, qui se déroule jusqu’au 23 novembre 2025, Huawei s’impose comme le partenaire principal du pavillon chinois sur toutes les questions de vie intelligente et de technologies connectées. Le stand, véritable vitrine de l’architecture chinoise propulsée par le digital, intègre les fleurons du constructeur : le HUAWEI Mate X6, le MatePad Pro 12,2” PaperMatte Edition et le MatePad Pro 13,2”.

Mais la vraie surprise se niche du côté du wearable. Pour célébrer cet événement, Huawei présente sur sa nouvelle Huawei Watch GT 6 trois cadrans inédits, chacun puisant son inspiration dans une œuvre phare du pavillon : Dunhuang Con-stella-tion, Vault of Heaven et City in China – Nature of All Things.

Des inspirations artistiques pour une expérience unique au poignet

Le premier cadran, Dunhuang Con-stella-tion, retranscrit l’essence de la célèbre route de la soie et l’histoire millénaire de Dunhuang, fusionnant traditions chinoises, indiennes, perses et grecques. Par ailleurs, ce design rappelle l’installation visionnaire des Atelier Alter Architects en réinterprétant la ville comme une constellation flottante.

Ensuite, Vault of Heaven, issu du travail innovant de Wang Zigeng, propose une nouvelle lecture du plafond à caissons traditionnel à partir de matériaux recyclés. Cet hommage visuel aux « palais célestes » immortalise la passion chinoise pour la nature et l’amélioration continue, tout en animant chaque instant de la journée d’un motif fascinant.

Le troisième, City in China – Nature of All Things par WAY Studio, imagine une ville du futur où la nature épouse à merveille les bâtiments. Ainsi, il suggère un avenir où l’architecture rime avec respect de l’environnement et ingéniosité énergétique.

Grâce à cette démarche, Huawei démontre à quel point la synergie entre esthétique contemporaine et technologies de pointe enrichit l’expérience quotidienne. Ces cadrans, disponibles pour les utilisateurs de la Watch GT 6, transforment un simple accessoire en véritable déclaration artistique et culturelle.

Et vous, seriez-vous tenté de porter un morceau de la Biennale au poignet ? Dites-le-nous ou partagez vos impressions sur les réseaux sociaux !