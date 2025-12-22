Succès exceptionnel à COMEUP 2025 : Innovation et réseau mondial boostent les startups

Le rendez-vous annuel des startups à Séoul, COMEUP 2025, vient de fermer ses portes sur un bilan hors normes. Pour sa 7e édition, l’événement a réuni une diversité impressionnante de participants venus des quatre coins du globe. Il confirme ainsi son statut de festival incontournable de l’innovation et de l’entrepreneuriat. De plus, au programme : innovations technologiques, réseautage mondial, et une vraie montée en puissance de l’esprit startup à la coréenne.

Un rayonnement international accentué

Cette année, COMEUP 2025 a atteint des sommets en matière de participation mondiale. Pas moins de 46 pays étaient représentés, et on a constaté un fort engagement autour des piliers « Deep Tech », « Global » et « Entrepreneurship ». Par ailleurs, sept pavillons nationaux, dont l’Arabie Saoudite, l’Inde, le Japon et le Canada, ont permis à chaque écosystème de présenter ses meilleures innovations.

L’événement a également vu la présence d’acteurs majeurs comme HUMAIN, la société saoudienne d’IA, et Rebellions, lors des keynotes d’ouverture. Ces interventions ont stimulé de vrais échanges sur l’ère de l’IA et les stratégies de développement international. Elles ont attiré l’attention des entrepreneurs et investisseurs venus en nombre.

Des opportunités d’affaires multipliées par l’innovation

L’organisation a misé cette année sur une refonte du programme, rendant chaque journée unique grâce à des thématiques claires et une scène tournée vers le futur. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 3 447 mises en relation lors de rendez-vous préprogrammés, de meetings spontanés ou de consultations sur les stands investisseurs. Un record !

Le Korea Startup Forum s’est associé à la Korea Venture Business Association et à la Korea Venture Capital Association. Ce regroupement inédit a offert un puissant réseau aux startups. Il mêle accompagnement, capital et montée en puissance. Les startups bénéficient ainsi de vrais ponts vers l’international à travers la venue de VCs, CVCs et accélérateurs du monde entier.

Côté grand public, COMEUP n’a pas oublié l’accessibilité grâce au COMEUP Flea Market, aux présentations étudiantes et aux visites commentées, embarquant visiteurs et curieux dans la dynamique entrepreneuriale.

L’essor de la nouvelle génération d’entrepreneurs

Grande nouveauté 2025 : le programme “Future Founder”, pensé pour semer les graines de l’entrepreneuriat chez les jeunes. En effet, des sessions de mentoring, des pitchs d’étudiants et des échanges avec des fondateurs Gen Z ont ainsi rythmé l’événement. On a également noté une vraie mise en avant de l’impact social et du Climate Tech. Des études de cas concrètes ont été présentées. Elles montrent des solutions portées par la tech pour répondre à la crise climatique.

De nombreuses compétitions, dont le “Challenge! K-Startup King of Kings” ou la finale des COMEUP Stars 2025 pour s’ouvrir aux marchés étrangers, ont contribué à stimuler l’ensemble de l’écosystème coréen.

En clôture, le président du KSF, Han Sangwoo, a rappelé que "les startups écrivent les standards de demain". Pas de doute, Séoul s'affiche désormais parmi les capitales mondiales de l'innovation.