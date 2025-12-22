Révolution visuelle : découvrez l’excellence immersive des TV Micro RGB Samsung

Samsung frappe fort avec sa nouvelle gamme de téléviseurs Micro RGB, attendue pour 2026. Dans un marché où la qualité d’image ne cesse de devenir plus exigeante, le géant coréen repousse encore les limites de l’expérience visuelle à domicile avec des modèles allant de 55 à 115 pouces.

Micro RGB : La technologie d’affichage de demain

Avec l’arrivée des téléviseurs Micro RGB, Samsung inaugure une nouvelle ère du divertissement à la maison. Chaque modèle bénéficie d’une architecture d’affichage avancée basée sur des LED rouges, vertes et bleues de moins de 100 micromètres. Grâce à cette conception, la lumière et la couleur gagnent une précision inédite.

Par ailleurs, Samsung équipe sa gamme des dernières technologies boostées par l’intelligence artificielle, comme le 4K AI Upscaling Pro et le AI Motion Enhancer Pro. Ces innovations garantissent des images claires, des mouvements fluides et une luminosité exceptionnelle. Le processeur Micro RGB AI Engine Pro assure un réalisme sans précédent, épaulé par le Micro RGB Color Booster Pro et le Micro RGB HDR Pro pour des couleurs éclatantes à l’écran.

Une immersion totale grâce à l’image et au son

Pour pousser l’expérience encore plus loin, Samsung intègre la technologie Micro RGB Precision Color 100. Certifiée par la VDE, elle couvre 100% de l’espace colorimétrique BT.2020, ouvrant la voie à des nuances hyperréalistes et une luminosité saisissante dans tous les formats, même les écrans géants de 115 pouces.

Côté audio, la marque ne fait aucun compromis. Les nouveaux TV embarquent un système Dolby Atmos®, la technologie Adaptive Sound Pro qui adapte le son à votre pièce, et la fonction Q-Symphony pour synchroniser le téléviseur avec d’autres enceintes Samsung. Avec Eclipsa Audio, l’immersion sonore franchit un nouveau cap.

Le CES 2026, vitrine des ambitions de Samsung

Samsung profitera du CES 2026, à Las Vegas, pour dévoiler en avant-première cette nouvelle collection Micro RGB. L’événement s’annonce déjà comme un rendez-vous clé pour tous les amateurs de technologie et de home cinéma.

En somme, la gamme Micro RGB de Samsung promet de redéfinir les standards du divertissement à domicile. Entre innovation, puissance d’affichage et immersion sonore, Samsung confirme son statut de leader du secteur. Et vous, quelle taille de téléviseur choisiriez-vous pour transformer votre salon ? Partagez votre avis en commentaire et faites tourner la nouvelle !