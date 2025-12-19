Doctor in House : quand OTITON réinvente le thermomètre pour humains… et animaux

Lors du Global Media Meet-Up organisé dans les locaux d’Aving News à Séoul, nous avons rencontré des startups coréennes qui participeront au prochain CES 2026. Parmi elles, OTITON a retenu notre attention. Fondée par Jaden Kim et représentée par la pétillante Suri Lee, l’entreprise propose un produit aussi simple qu’ambitieux : un thermomètre intelligent capable de diagnostiquer des maladies ORL. Une solution pensée pour les familles, mais aussi bientôt pour leurs compagnons à quatre pattes.

OTITON : une réponse technologique aux défis de la santé à domicile

L’idée d’OTITON est née pendant la pandémie, dans un contexte de saturation des hôpitaux. Le CEO, jeune père de famille, constate qu’il est difficile d’obtenir un diagnostic rapide pour des pathologies pourtant fréquentes chez les enfants : otites, fièvres, infections bénignes. C’est là qu’est né Doctor in House, un thermomètre nouvelle génération.

Le produit se présente comme un petit outil multifonction. D’un côté, un thermomètre infrarouge, de l’autre, un endoscope miniature. Connecté à une application mobile, il permet non seulement de mesurer la température, mais aussi de visualiser l’intérieur de l’oreille en temps réel. “On veut éviter aux familles d’aller à l’hôpital quand c’est évitable”, résume Suri Lee avec conviction.

L’appareil se décline en plusieurs coloris (noir, blanc, ivoire) et repose sur une base de données médicale solide pour proposer une première analyse via l’IA intégrée. L’application “Doctor in House” permet de suivre l’évolution des symptômes, d’accéder à des historiques, et même de partager les données avec un médecin.

L’IA au service du diagnostic ORL à domicile

OTITON ne se contente pas de connecter un thermomètre à un smartphone. Au cœur de sa technologie, une intelligence artificielle entraînée sur plus de 55 000 cas cliniques d’otite moyenne, issus des plus grands hôpitaux universitaires coréens.

“Notre ambition, c’est de rendre le diagnostic aussi simple qu’un test de température”, explique Suri. L’IA est capable de détecter sept pathologies différentes, dont les otites aiguës, les perforations tympaniques ou encore les bouchons de cérumen.

La précision du système évolue constamment : “Nous vérifions notre base de données trois à quatre fois par an pour améliorer la précision des diagnostics”, précise-t-elle. L’entreprise prévoit également une fonction de test auditif basée sur des signaux sonores à intensité variable, permettant de détecter précocement les pertes auditives.

Vers un Doctor in House… pour nos animaux de compagnie

Mais OTITON ne s’arrête pas aux humains. En 2026, l’entreprise lancera Doctor Pet, une version adaptée de son dispositif pour le suivi de la santé des animaux.

Les enjeux sont différents : les oreilles des animaux, notamment des chiens, ont une structure plus complexe. Le capteur infrarouge a donc été adapté, tout comme l’embout, désormais en silicone souple et interchangeable. Le diagnostic reste non-invasif, pour éviter tout stress chez l’animal.

“Les animaux ne peuvent pas parler, alors on veut leur donner une voix numérique”, souligne Suri. L’application dédiée permettra de suivre les symptômes, enregistrer les traitements, et faciliter la communication avec le vétérinaire.

Disponible en vente directe pour les particuliers, Doctor Pet vise à devenir un incontournable pour les propriétaires d’animaux soucieux de leur bien-être. Et avec un prix annoncé autour de 150 dollars, OTITON entend rester accessible.

Conclusion : OTITON une innovation qui soigne… sans quitter son salon

Avec Doctor in House et bientôt Doctor Pet, OTITON propose une nouvelle manière de penser la santé : proactive, connectée et accessible. À l’heure où les systèmes médicaux sont sous tension et où les maladies bénignes sont souvent mal prises en charge, cette solution pourrait bien devenir un incontournable de nos armoires à pharmacie connectées.

En alliant technologie, simplicité d’usage et rigueur médicale, OTITON s’inscrit dans la tendance croissante du home care médical. Une startup coréenne à suivre de près au CES 2026, et peut-être demain, dans nos foyers.