Hexagon World Series : une percée historique pour le padel mondial

Le padel franchit une nouvelle étape majeure. Grâce à la création des Hexagon World Series, un circuit mondial par équipes voit le jour. Cette initiative réunit des acteurs clés et promet une révolution pour ce sport en plein essor. Découvrez les grandes lignes de ce projet qui va transformer l’univers du padel à l’échelle internationale.

Une alliance stratégique pour révolutionner le padel mondial

L’annonce est officielle : la Hexagon Cup s’allie à 54 et la Fédération Internationale de Padel (FIP). Ensemble, ils lancent les Hexagon World Series. Ce partenariat, inédit, rassemble tous les acteurs qui comptent dans le monde du padel. Il place ce nouveau circuit par équipes sous la gouvernance directe de la FIP.

Hexagon World Series : un nouveau circuit par équipes officielles

Le lancement des Hexagon World Series marque un tournant. Pour la première fois, un circuit officiel réunit les meilleures équipes mondiales. Plusieurs événements seront organisés chaque année dans des villes emblématiques. Le format, mixte et élargi, promet une compétition de haut niveau. De plus, chaque équipe bénéficiera de récompenses financières égales. Cet engagement pour l’équité est un signal fort envoyé à tous les acteurs.

L’intégration de l’Hexagon Cup dans la pyramide fédérative

Les Hexagon World Series viennent compléter la structure existante du padel. Le calendrier officiel de la FIP accueille désormais ce nouveau circuit aux côtés du Cupra FIP Tour et de Premier Padel. Cette intégration conforte la place de l’Hexagon Cup dans la pyramide fédérative. Elle ouvre aussi la porte à des opportunités commerciales inédites pour les joueurs, les partenaires et les fans.

Avec la création des Hexagon World Series, le padel se dote d’une structure mondiale innovante et ambitieuse. Ce projet encourage la diversité, l’équité et la croissance du sport à l’international. Il favorise une nouvelle dynamique pour le padel, avec l’ambition d’atteindre les plus hauts sommets, dont l’olympisme. Le futur du padel s’annonce passionnant grâce à cette alliance stratégique.

