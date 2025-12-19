Cyberattaque massive : 22 millions de comptes de la CAF exposés

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) est au cœur d’une affaire de piratage sans précédent. En effet, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2025, un fichier contenant les données personnelles de plus de 22 millions d’allocataires français a été publié sur un forum clandestin. Cette fuite, considérée comme l’une des plus graves de l’histoire numérique du pays, soulève de nombreuses inquiétudes sur la sécurité des services publics et la protection des citoyens.

Une fuite de données d’une ampleur inédite

Selon plusieurs sources spécialisées, le fichier mis en ligne pèse près de 15 gigaoctets et contient des informations sensibles. Notamment, des noms, adresses, dates de naissance, emails et numéros de téléphone. Les pirates affirment avoir agi en représailles contre l’État français, quelques jours seulement après une autre attaque visant le ministère de l’Intérieur.

La CAF, qui gère les allocations de millions de foyers, se retrouve ainsi exposée à un risque majeur. Les données volées pourraient être utilisées pour des escroqueries, du phishing ou encore des usurpations d’identité. Pour les experts en cybersécurité, cette attaque illustre la montée en puissance des groupes criminels capables de cibler directement les institutions publiques.

Quelles conséquences pour les allocataires de la CAF ?

Pour les bénéficiaires de la CAF, les répercussions peuvent être lourdes. En effet, la divulgation de données personnelles ouvre la porte à des arnaques sophistiquées. Les victimes pourraient ainsi recevoir de faux emails ou appels se faisant passer pour la CAF afin de récupérer des informations bancaires. Ce type de fraude est déjà courant, mais l’ampleur de la fuite rend la menace beaucoup plus sérieuse.

Face à cette situation, les autorités appellent à la vigilance. Les allocataires doivent vérifier l’authenticité des communications reçues. Mais aussi, éviter de transmettre leurs coordonnées sensibles par téléphone ou email. De son côté, la CAF n’a pas encore confirmé officiellement l’origine de la fuite. Néanmoins, l’affaire met en lumière l’urgence de renforcer la cybersécurité des services publics. Pour beaucoup, cette attaque marque un tournant et rappelle que la protection des données personnelles est devenue un enjeu national.