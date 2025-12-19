Poly Fighter : ce nouveau jeu de combat embarque un nouveau concept en poche

Les fans de jeux de baston auront de quoi se mettre sous la dent dans les prochains mois ! Après Arc System Works et RIOT Games, c’est au tour du studio indépendant HeartLoop Games de dévoiler Poly Fighter, un jeu de combat qui entend bousculer les codes du genre en y injectant une structure roguelike. Seul bémol : il ne sera pas jouable en multijoueur…du moins pour le moment.

Poly Fighter : entre versus fighting et roguelike

Oui, vous l’avez compris en lisant l’introduction : Poly Fighter est un jeu de combat résolument orienté solo. Le titre propose une idée centrale forte : apprendre directement les techniques de ses adversaires pour forger, run après run, un style de combat unique. Contrairement aux productions traditionnelles du genre, souvent calibrées pour la compétition multijoueur, le jeu adopte une progression procédurale. Chaque victoire permet au joueur de débloquer et d’intégrer de nouveaux coups, empruntés aux ennemis vaincus.

Cette mécanique d’appropriation transforme le cœur du gameplay. Le moveset n’est donc plus figé, comme sur les autres titres du même genre. En évoluant constamment après chaque adversaire vaincu, il ouvre la porte à des synergies, des spécialisations (rushdown, zoning, grappling) et des builds parfois volontairement excessifs. Cette approche met Poly Fighter au cœur de la philosophie roguelike, où l’expérimentation et l’adaptation priment sur la maîtrise d’un seul personnage.

Derrière le projet se trouve HeartLoop Games, un jeune studio indépendant basé à Montréal. Pour Poly Fighter, l’équipe mise sur une structure volontairement épurée mais profonde, pensée pour encourager la rejouabilité et le perfectionnement progressif du joueur. Le développement se fait actuellement avec une équipe resserrée, complétée par des collaborateurs externes.

Voici un aperçu du gameplay :

À ce stade, Poly Fighter sera disponible exclusivement sur PC via Steam. Une page officielle est également en ligne, mais la date de sortie reste encore inconnue. Le studio n’a pas non plus confirmé la présence d’un mode multijoueur compétitif, l’accent étant clairement mis sur l’expérience solo.