Norgine offre un nouvel espoir contre l’hépatite D chronique

Norgine, entreprise pharmaceutique européenne reconnue, vient d’annoncer une avancée majeure dans l’hépatologie. Grâce à un accord avec Vir Biotechnology, Norgine consolide son engagement à offrir des traitements innovants aux patients. Cette collaboration cible un domaine où les besoins médicaux demeurent importants, en particulier contre l’hépatite D chronique. Voici ce qu’il faut retenir.

Norgine élargit son portefeuille dans l’hépatologie en Europe

Norgine étend sa présence dans la prise en charge de l’hépatite D chronique (CHD) grâce à une licence exclusive. L’accord permet à Norgine de commercialiser la bithérapie tobevibart et elebsiran en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande. Ces territoires connaissent un fort besoin de solutions face à cette maladie grave. En choisissant Vir Biotechnology comme partenaire, Norgine investit dans une science de pointe. Le remboursement initial de 55 millions d’euros et des paiements d’étape témoignent de l’importance de cet accord.

Un nouvel espoir pour les patients atteints d’hépatite D chronique

L’hépatite D chronique est la forme la plus sévère des hépatites virales. Elle mène souvent à la cirrhose et à l’insuffisance hépatique. Aujourd’hui, il existe peu de traitements efficaces sur le marché. La double thérapie tobevibart et elebsiran a montré lors d’essais cliniques de solides réponses virologiques. Cette solution propose une vraie alternative pour les patients, avec une approche différente des traitements actuels.

Tobevibart et elebsiran : une avancée thérapeutique prometteuse

La combinaison de tobevibart et elebsiran agit en attaquant le virus sur plusieurs fronts. Tobevibart est un anticorps monoclonal qui vise l’antigène de surface du virus de l’hépatite B. Il facilite l’action du système immunitaire et prolonge la demi-vie du médicament. Elebsiran est un petit ARN interférent, conçu pour cibler précisément le foie et limiter la reproduction virale. Ces deux molécules bénéficient du statut de « Breakthrough Therapy » et de « Fast Track » de la FDA, ainsi que de la désignation « Médicament orphelin » en Europe.

En conclusion, Norgine renforce clairement sa position sur le marché de l’hépatologie avec cette alliance stratégique. Cette innovation offre de l’espoir aux patients atteints d’hépatite D chronique, souvent privés de solutions efficaces. Grâce à ce partenariat, Norgine confirme sa mission : rendre accessibles des traitements qui changent la vie, partout où le besoin se fait sentir.

