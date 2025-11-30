Avec la Lenovo Idea Tab Plus 12.1″, le constructeur chinois continue de s’imposer sur le marché des tablettes Android milieu de gamme. Destinée à un usage polyvalent — travail, multimédia, lecture ou navigation web — elle se distingue par son grand écran 12,1 pouces, une belle finition en métal et un prix de 329 euros.

Mais cette tablette réussit-elle à offrir une expérience fluide et agréable au quotidien ? Nous l’avons testée pour vous.

Caractéristiques

Nom du produit Lenovo Idea Tab Plus Écran 12,1″ IPS, 2560×1600 px (2,5K), 90 Hz Processeur MediaTek Dimensity 6400 RAM 8 Go Stockage 256 Go extensible microSD (jusqu’à 2 To) Batterie 10200 mAh Système d’exploitation Android 15 Caméra 13 Mpx arrière / 8 Mpx avant Audio 4 haut-parleurs réglés parDolby Atmos Connectivité Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.2, USB‑C, emplacement MicroSD. Connecteur à broches Pogo pour clavier Folio Accessoires Stylet inclus Poids 530 g Prix indicatif 299 €

Unboxing du Lenovo Idea Tab Plus 12.1″

La Lenovo Tab Idea Plus arrive dans un emballage sobre mais soigné. À l’intérieur, on trouve :

la tablette, soigneusement protégée,

un chargeur rapide 45 W,

un câble USB-C,

un guide de démarrage rapide,

un stylet Lenovo Tab Pen Plus.

Pas d’accessoire superflu, mais tout le nécessaire pour démarrer rapidement. Le ressenti dès le déballage est soigné et sobre surtout au vu de la gamme tarifaire.

Design et écran du Lenovo Idea Tab Plus 12.1″

Lenovo soigne particulièrement le design : dos en aluminium, bords fins, lignes épurées, et un format paysage agréable pour le visionnage.

L’écran 12,1 pouces est l’un des points forts de cette tablette. Aussi, avec sa résolution 2,5K et son rafraîchissement 90 Hz, l’affichage est net, fluide et lumineux.

Les couleurs sont bien équilibrées, le contraste satisfaisant pour de l’IPS, et la luminosité maximale permet une bonne lisibilité en intérieur comme à l’extérieur.

De plus, avec un poids de 530 g et une épaisseur de 6,29 mm, le Lenovo Tab Idea Plus est facile à manipuler et à transporter. Aussi, la marque propose trois styles de couleur : Luna Grey, Cloud Grey et Sand Rose.

Elle convient parfaitement à une utilisation dans des environnements secs, car sa certification IP52 n’offre qu’une protection limitée contre la poussière et ne peut résister qu’à quelques gouttes d’eau.

Son grand format et son léger poids la rend idéale pour le streaming, la lecture ou les présentations éducatives, un vrai plus pour les enseignants ou les étudiants.

Performances et connectivité de la Lenovo Idea Tab Plus 12.1″

Sous le capot, la Lenovo Tab Idea Plus embarque un processeur MediaTek Dimensity 6400 épaulé par 8Go de RAM. L’écran fournit un mode luminosité élevée offre jusqu’à 800 nits et s’adapte aux différentes conditions d’éclairage. Les couleurs sont riches et la taille de l’écran de 12,1″ 2,5k avec 96 % de la gamme de couleurs DCI-P3 est un vrai plus.

Aussi, le tout assure une bonne fluidité dans la navigation, le multitâche et les applications du quotidien (YouTube, Netflix, Google Docs, navigation web…).

Les jeux tournent correctement, mais les titres les plus gourmands montrent quelques ralentissements.

La Lenovo Idea Tab Plus 12.1″dispose d’une fonction logicielle One Vision incluse qui permet de gérer de manière améliorée l’affichage, le multi-fenêtrage et l’interaction avec des écrans externes.

Le système d’exploitation Androïd propose deux mises à niveau du système d’exploitation jusqu’à Android 17 et quatre ans de correctifs de sécurité jusqu’à 2029.

Pour le stockage, la tablette que nous avons testée dispose de 256 Go que nous pouvons allonger grâce à la possibilité d’insérer une carte Micro SD.

Toutefois, la Lenovo Tab Idea Plus ne dispose pas d’emplacement pour carte SIM, ce qui limite son usage notamment pour les nomades.

Ainsi, la Lenovo Idea Tab plus est surtout destinée à un usage familial ou bureautique et les gamers exigeants n’y trouveront pas leur compte. La marque cible d’ailleurs les étudiants avec cette tablette.

Caméra de la Lenovo Tab Idea Plus 12.1″

En ce qui concerne la caméra, la Lenovo Tab Idea Plus reste classique, les capteurs sont corrects et répondent à la majorité des besoins domestiques ou scolaires.

Le capteur arrière de 13 Mpx permet de faire des clichés satisfaisants en bonne lumière . Ainsi, il dispose de suffisamment de définition pour zoomer, recadrer, ou utiliser l’image dans un document ou une présentation.

La caméra frontale 8 Mpx est adaptée pour les appels vidéo (Zoom, Teams, Meet). La netteté est suffisante, le champ de vision est correct.

Toutefois, en situation de faible luminosité, le bruit numérique va rapidement augmenter, les détails fondre, ce qui est courant sur les tablettes milieu de gamme.

Audio de la Lenovo Tab Idea Plus

Le son est un critère de plus en plus important sur tablette, notamment pour les usages multimédia ou éducatifs. Aussi, Lenovo a visiblement mis l’accent sur cette dimension.

La Lenovo Tab Idea Plus dispose de 4 haut-parleurs apportent un son très correct pour une tablette. De plus, avec le Dolby Atmos l’immersion est renforcée. Le son stéréo est bien présent avec les 4 haut-parleurs, ce qui est au-dessus de la norme “double haut-parleur” sur certaines tablettes de gamme similaire.

Ainsi, la tablette Lenovo Idea Tab Plus offre une bonne prestation audio pour sa gamme avec Dolby Atmos et ses 4 haut-parleurs stéréo qui dépassent largement ce que proposent de nombreuses tablettes budget de moyenne gamme.

Outils intelligents

La Lenovo Tab Idea Plus intègre plusieurs outils intelligents pensés pour faciliter la productivité et l’organisation au quotidien. En effet, on retrouve notamment Lenovo AI Notes, une application capable de générer automatiquement des résumés, d’organiser les idées, ou encore de compléter des notes prises à la main ou au clavier. Pour les étudiants, les professeurs ou toute personne travaillant sur documents, c’est un véritable gain de temps.

La tablette est également compatible avec les fonctions intelligentes de Google, incluant Circle to Search et Google Gemini, permettant une recherche contextuelle rapide ou des réponses générées instantanément à partir du contenu affiché à l’écran. Ainsi, ces outils rendent la navigation plus intuitive et limitent les manipulations.

Les accessoires de la Lenovo Idea Tab Plus

La fonction Smart Connect de la tablette Lenovo permet de connecter et gérer automatiquement des accessoires et périphériques (clavier, souris, stylet, écran externe, etc.) dès qu’ils sont détectés ce qui améliore la productivité et la fluidité d’usage. Toutefois, il favorise les accessoires de la marque Motorola.

Un stylet très utile

La Lenovo Tab Idea Plus que nous avons testé est vendu avec un stylet USI Pen 2. Il dispose d’une bonne précision et une excellente reconnaissance de la pression. L’écriture est fluide sur l’écran 90 Hz. Aussi, le tracé suit bien le geste, la prise de notes confortable est naturelle. Il fonctionne avec une pile AAAA et trois mines de rechange sont inclus.

Le stylet est magnétique, ce qui permet de le fixer directement sur le bord de la tablette pour le transport ou le rangement , un vrai plus au quotidien. La précision est suffisante pour les annotations, les schémas, et les croquis légers. Les artistes les plus exigeants remarqueront une légère latence lors de mouvements rapides, mais rien de gênant pour un usage courant.

De plus, les applis intégrées Bloc-notes, Squid, Nebo ou encore myScript Calculator s’utilisent facilement avec le Stylet

Au final, ce stylet USI Pen 2 constitue un excellent compagnon de productivité, très pratique.

Autonomie de la Lenovo Idea Tab Plus 12.1″

La Lenovo Tab Idea Plus embarque une grande batterie de 10 200 mAh, ainsi elle offre une autonomie confortable au quotidien. En usage polyvalent, navigation web, prise de notes ou bureautique légère , elle tient facilement 10 à 12 heures.

Sinon, pour du streaming vidéo, on se situe généralement autour de 8 à 10 heures, ce qui est très satisfaisant pour une tablette de ce format. La recharge rapide 45 W est également un vrai atout. En effet, on récupère environ 50 % de batterie en 30 minutes. Une charge complète demande en environ 1h30.

Conclusion

En somme, la Lenovo Tab Idea Plus 12.1″ réussit à trouver un équilibre convaincant entre confort, polyvalence et prix maîtrisé. Son grand écran 12,1 pouces fluide en 90 Hz, dispose d’une bonne autonomie et d’un stylet USI magnétique. Aussi, cela en fait un outil parfaitement adapté pour la prise de notes, le multimédia et le travail léger. Les outils intelligents comme AI Notes ou One Vision renforcent encore son intérêt pour les étudiants, enseignants et utilisateurs qui aiment travailler en multitâche.

Certes, l’absence de carte SIM et des performances modestes pour les jeux ou les applications très gourmandes rappellent que l’on reste sur un modèle milieu de gamme. Mais pour un usage quotidien, scolaire ou professionnel raisonnable, la Lenovo Idea Tab Plus offre une expérience confortable, moderne et complète. Une tablette fiable, pratique et bien pensée, qui se démarque clairement dans sa catégorie de prix (329 euros).



