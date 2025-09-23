Actualités

Panaya QESTIT : un partenariat innovant pour des projets SAP réussis

il y a 48 minutesDernière mise à jour: 23 septembre 2025
Panaya et QESTIT unissent leurs forces pour accélérer la transformation SAP en France.

La transformation digitale reste un défi majeur pour les entreprises françaises. Entre la modernisation des systèmes et l’arrivée de SAP S/4HANA, il devient urgent de sécuriser les mises à jour tout en économisant du temps et de l’argent. Dans ce contexte, Panaya et QESTIT annoncent un partenariat stratégique pour soutenir la réussite des projets SAP en France.

Un partenariat stratégique pour accélérer les projets SAP en France

Panaya, expert en automatisation des tests et analyse d’impact basée sur l’IA, s’associe à QESTIT, spécialiste reconnu en tests logiciels et qualité applicative. Leur objectif ? Proposer aux entreprises françaises une solution complète et innovante pour moderniser leurs systèmes SAP, tout en gérant intelligemment les changements.

Automatisation intelligente des tests : les atouts de la solution conjointe

Ce partenariat mise sur l’alliance entre la présence terrain et l’intelligence artificielle. Grâce à la plateforme Panaya, les tests fonctionnels deviennent automatiques, rapides et fiables. Les équipes métiers valident les processus à chaque étape, et bénéficient d’une analyse d’impact précise avant toute mise à jour. Cela représente un gain de temps majeur et une réduction des risques.

Réduire les risques et délais pour une transformation SAP réussie

Les entreprises évitent ainsi les interruptions imprévues et les coûts de correction élevés. Avec ce duo, la transformation des systèmes SAP se fait de façon rapide, agile et sécurisée. Les clients profitent d’une expertise locale, d’une technologie éprouvée et d’un accompagnement sur mesure. La méthodologie s’intègre parfaitement aux standards comme SAP Activate ou RISE with SAP.

Pour conclure, le partenariat Panaya QESTIT marque une étape clé pour les directions IT françaises qui veulent piloter la transformation digitale sans compromis. Grâce à cette collaboration, modernisation, fiabilité et rapidité deviennent désormais accessibles à toutes les entreprises engagées dans un projet SAP.

