La Nintendo Switch 2 accueille Yoshi and the Mysterious Book en 2026

Le Nintendo Direct du 12 septembre dernier était une mine d’annonces importantes pour célébrer le 40e anniversaire de la franchise Super Mario Bros. Et parmi ces derniers figure la révélation d’un tout nouveau jeu Yoshi, Yoshi and the Mysterious Book. Prévu en exclusivité sur Nintendo Switch 2 au printemps 2026, ce titre sera le dernier opus de la série dérivée très appréciée Yoshi. Nintendo a également donné un avant-goût du jeu au public, en publiant sa première bande-annonce. Graphismes, gameplay et histoire : voici ce qu’on doit s’attendre dans Yoshi and the Mysterious Book.

Un nouveau monde à explorer dans Yoshi and the Mysterious Book

La bande-annonce dévoilée lors du Nintendo Direct pose déjà le décor. Sur l’île des Yoshi, un étrange livre parlant, baptisé Mr. E, s’écrase au sol. Chaque page de cet ouvrage magique devient un chapitre que le joueur devra explorer, avec l’objectif d’aider les créatures qu’il renferme. Ce concept “page-turning” donne au jeu une structure originale, où chaque chapitre introduit de nouvelles mécaniques et un décor différent, offrant ainsi une progression narrative dynamique.

Nintendo n’a pas encore dévoilé tous les détails du gameplay, mais les premières images laissent entrevoir un plateformer 2D/2.5D. Yoshi and the Mysterious Book s’inscrira alors dans la lignée de Yoshi’s Island ou Yoshi’s Crafted World. Le jeu mise également sur l’exploration et l’interaction avec des créatures dotées de pouvoirs environnementaux. Certaines font éclore des fleurs, tandis que d’autres transforment le terrain pour permettre de progresser. Un système de catalogage des créatures rencontrées, directement intégré dans le livre, apportera un aspect collection et complétera l’expérience.

Visuellement, Yoshi and the Mysterious Book conserve le charme coloré et artisanal qui caractérise la série. Le tout, en profitant des capacités techniques de la Switch 2 pour afficher des environnements plus détaillés et des animations plus fluides.

Ce que l’on attend encore

Pour l’heure, Nintendo reste discret sur plusieurs éléments clés : la date de sortie précise, le prix, et la présence éventuelle d’un mode multijoueur n’ont pas été encore confirmés. Des informations supplémentaires sont attendues dans les mois à venir, probablement lors d’un futur Direct. En attendant, appréciez le trailer de présentation du jeu dans la vidéo ci-dessous :