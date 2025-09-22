Actualités

Plaud Note Pro : la prise de notes IA simplifie la productivité

il y a 12 minutesDernière mise à jour: 22 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Plaud Note Pro innove avec une prise de notes IA simple et efficace pour tous.

Aujourd’hui, la prise de notes intelligente connaît une véritable révolution. Plaud Note Pro fait son entrée sur le marché avec des promesses ambitieuses. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, ce nouvel outil vise à transformer la façon dont les professionnels capturent et organisent leurs idées. Découvrons ensemble ses atouts majeurs.

Une prise de notes révolutionnaire avec Plaud Note Pro

Le Plaud Note Pro n’est pas un simple dictaphone. C’est le premier assistant de prise de notes IA conçu pour offrir un alignement en temps réel entre l’humain et l’intelligence artificielle. Ce petit appareil capture l’audio, le transcrit automatiquement et génère des résumés structurés, des cartes mentales et des points d’action. Vous n’avez plus besoin de prendre des notes manuellement lors de vos réunions. L’innovation clé ? La fonction « Surlignages » permet de signaler en temps réel les informations importantes à l’IA. Ainsi, aucune idée essentielle ne se perd.

Des fonctionnalités IA avancées pour les professionnels

Destiné à un usage professionnel, le Plaud Note Pro embarque des technologies de pointe, comme l’enregistrement AI beamforming. Grâce à quatre microphones de précision, il offre une captation audio de qualité studio dans un rayon de cinq mètres. Vous pouvez ainsi enregistrer les discussions de groupe sans effort. Par ailleurs, Plaud Intelligence propose plus de 2 000 modèles professionnels, des suggestions automatiques et la fonctionnalité « Ask Plaud » pour retrouver facilement toute information.

Performance audio et autonomie longue durée

Un autre point fort est la double mode d’enregistrement. Le Plaud Note Pro distingue automatiquement appels et réunions, pour un enregistrement sans faute. Sa batterie performante garantit jusqu’à 50 heures d’enregistrement continu. Une semaine entière de réunions est ainsi couverte par une seule charge. L’appareil, léger et compact (30 g), tient dans une poche ou un portefeuille.

Avec Plaud Note Pro, la prise de notes professionnelle change de dimension. L’appareil allie technologie avancée, autonomie et simplicité d’utilisation. Il permet de gagner du temps, de ne rien oublier, tout en respectant la vie privée grâce à une conformité totale au RGPD. Pour les professionnels en quête d’efficacité, le Plaud Note Pro marque sans conteste une nouvelle ère.

Lisez notre dernier article tech : 5 raisons de jouer (ou pas) à Dead Rising Deluxe Remaster

il y a 12 minutesDernière mise à jour: 22 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

yoshi-and-the mysterious-book
La Nintendo Switch 2 accueille Yoshi and the Mysterious Book en 2026
il y a 1 heure
ask gemini google meet
Google lance « Ask Gemini » : l’assistant IA intelligent pour Google Meet
il y a 3 heures
NVIDIA
Les puces Nvidia sont désormais interdites en Chine
il y a 5 heures
apple icloud
iCloud ne fonctionne plus sur certains anciens iPhone et iPad
il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page