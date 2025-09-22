Plaud Note Pro : la prise de notes IA simplifie la productivité

Aujourd’hui, la prise de notes intelligente connaît une véritable révolution. Plaud Note Pro fait son entrée sur le marché avec des promesses ambitieuses. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, ce nouvel outil vise à transformer la façon dont les professionnels capturent et organisent leurs idées. Découvrons ensemble ses atouts majeurs.

Une prise de notes révolutionnaire avec Plaud Note Pro

Le Plaud Note Pro n’est pas un simple dictaphone. C’est le premier assistant de prise de notes IA conçu pour offrir un alignement en temps réel entre l’humain et l’intelligence artificielle. Ce petit appareil capture l’audio, le transcrit automatiquement et génère des résumés structurés, des cartes mentales et des points d’action. Vous n’avez plus besoin de prendre des notes manuellement lors de vos réunions. L’innovation clé ? La fonction « Surlignages » permet de signaler en temps réel les informations importantes à l’IA. Ainsi, aucune idée essentielle ne se perd.

Des fonctionnalités IA avancées pour les professionnels

Destiné à un usage professionnel, le Plaud Note Pro embarque des technologies de pointe, comme l’enregistrement AI beamforming. Grâce à quatre microphones de précision, il offre une captation audio de qualité studio dans un rayon de cinq mètres. Vous pouvez ainsi enregistrer les discussions de groupe sans effort. Par ailleurs, Plaud Intelligence propose plus de 2 000 modèles professionnels, des suggestions automatiques et la fonctionnalité « Ask Plaud » pour retrouver facilement toute information.

Performance audio et autonomie longue durée

Un autre point fort est la double mode d’enregistrement. Le Plaud Note Pro distingue automatiquement appels et réunions, pour un enregistrement sans faute. Sa batterie performante garantit jusqu’à 50 heures d’enregistrement continu. Une semaine entière de réunions est ainsi couverte par une seule charge. L’appareil, léger et compact (30 g), tient dans une poche ou un portefeuille.

Avec Plaud Note Pro, la prise de notes professionnelle change de dimension. L’appareil allie technologie avancée, autonomie et simplicité d’utilisation. Il permet de gagner du temps, de ne rien oublier, tout en respectant la vie privée grâce à une conformité totale au RGPD. Pour les professionnels en quête d’efficacité, le Plaud Note Pro marque sans conteste une nouvelle ère.

