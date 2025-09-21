5 raisons de jouer (ou pas) à Dead Rising Deluxe Remaster

Capcom exhume l’un de ses titres cultes avec Dead Rising Deluxe Remaster, une version revisitée du jeu sorti en 2006. Loin de révolutionner l’expérience, cette édition modernise le centre commercial de Willamette avec des textures en 4K, des effets de lumière retravaillés, et un framerate plus moderne. Le cœur du jeu, lui, ne change pas : Frank West, photojournaliste intrépide, se retrouve coincé dans un centre commercial infesté de zombies.

Armé de son appareil photo… et d’un nombre absurde d’objets transformés en armes, il dispose de 72 heures pour enquêter, survivre et, pourquoi pas, faire un peu d’humour noir. Mais cette version Deluxe est-elle à la hauteur des attentes ? Voici 5 raisons de jouer (ou pas) à cette relecture sanglante et absurde d’un classique du survival horror.

Raison 1 (pour) : le chaos créatif reste le cœur du gameplay de Dead Rising Deluxe Remaster

Frank West n’est pas un héros comme les autres. Il peut transformer une friteuse, un jouet d’enfant ou un banc de muscu en arme mortelle. Et ce remaster préserve toute la folie de l’arsenal improvisé du jeu original. Le centre commercial devient un gigantesque terrain de jeu. Chaque objet est une opportunité d’expérimenter. Besoin d’un combo absurde ? Collez deux tronçonneuses à un kayak, et c’est parti pour le bain de sang.

Envie de jouer avec les nerfs des zombies ? Lancez des balles de tennis explosives. Ce système d’armes, mêlant humour noir et ingéniosité, reste l’un des plus funs du genre. Et comme Frank est photographe, le jeu récompense aussi les clichés les plus absurdes.

Vous pouvez prendre en photo un zombie en tutu attaqué à la cuillère en bois, et le jeu vous dira “bravo”. Les points de prestige s’accumulent selon la brutalité, la composition et l’originalité des scènes immortalisées. Ce remaster n’ajoute rien à ce système, mais le remet parfaitement en valeur grâce à une meilleure lisibilité visuelle et un confort de jeu modernisé. L’esprit de Dead Rising, c’est ça : transformer le banal en carnage, avec le sourire.

Raison 2 (pour) : Dead Rising Deluxe Remaster, un respect total du scénario original

Pas de réécriture inutile : Dead Rising Deluxe Remaster reste fidèle au scénario qui a marqué les joueurs en 2006. On retrouve Frank West au cœur d’un centre commercial américain typique, dans une ambiance directement inspirée de Dawn of the Dead de George Romero. Le jeu conserve son compte à rebours de 72 heures, élément central de l’intrigue.

Chaque action consomme du temps, et chaque choix est un pas de plus vers la survie, ou la mort… Sauver un survivant ? Avancer dans l’enquête ? Trouver une nouvelle arme ? Il faudra prioriser.

Les personnages secondaires, comme Carlito et Isabella, restent bien campés, et leurs arcs narratifs ne perdent rien en intensité. Les dilemmes moraux sont bien là, tout comme la critique de la société de consommation, toujours d’actualité. Ce choix de ne rien modifier dans la structure narrative est payant : les fans retrouvent leur madeleine de sang, et les nouveaux venus découvrent un scénario classique mais efficace, avec ce ton si particulier entre gore et absurde.

Raison 3 (pour) : une mise à niveau visuelle globalement réussie

Le centre commercial de Willamette a fait peau neuve. Grâce à des textures en 4K, des effets de lumière dynamiques et une meilleure fluidité, le jeu gagne en lisibilité et en ambiance. Les environnements prennent vie, ou plutôt mort. Les vitrines reflètent la lumière, les zones sombres sont oppressantes, et chaque rayon de néon ajoute au stress ambiant. Même les éclaboussures de sang gagnent en netteté.

Les zombies ne sont plus de simples clones. On distingue leurs vêtements, leurs blessures, leurs visages déformés. Voir un zombie en tenue de mascotte courir aux côtés d’un joggeur ensanglanté provoque toujours un mélange de dégoût et de rires.

La bande sonore a aussi été retravaillée. Les bruits de morsure, les cris de panique, les impacts des armes sont plus nets et mieux spatialisés. Cela aide à anticiper le danger, et à renforcer l’immersion. Certes, ce n’est pas un remake AAA. Il n’y a ni ray tracing ni animations faciales réalistes, mais pour un remaster, le travail est solide. Le résultat visuel est cohérent, agréable, et surtout fidèle.

Raison 4 (contre) : l’absence de contenu inédit se fait cruellement sentir

Capcom n’a pas ajouté la moindre mission ou mode supplémentaire dans cette édition Deluxe. Et c’est bien dommage. Pas de mode coop revu, pas de nouveaux boss, pas de personnages bonus ou de fins alternatives. Le contenu est strictement identique à l’original, en dehors des améliorations techniques. Pire encore : les objets disponibles sont quasiment les mêmes. Pas de nouveaux combos d’armes, pas d’éléments qui viendraient relancer l’intérêt pour ceux ayant déjà retourné le jeu à l’époque.

À 59,99 euros, cette absence de contenu additionnel est difficile à avaler. Les fans espéraient au moins une extension ou quelques surprises. Résultat : l’expérience est agréable, mais trop prévisible pour vraiment se renouveler. Les développeurs ont visé la fidélité, mais en oubliant que les attentes de 2024 ne sont plus celles de 2006.

Raison 5 (contre) : Dead Rising Deluxe Remaster, des mécaniques de gameplay qui ont mal vieilli

Certaines mécaniques du jeu sont restées dans leur jus. Et ce n’est pas toujours pour le meilleur. Le système de sauvegarde, uniquement possible à certains points fixes, est frustrant. Un faux pas, et vous perdez une demi-heure de progression. Les sauvegardes automatiques ? Oubliées. Les checkpoints ? Peu nombreux.

La gestion des survivants est toujours aussi capricieuse. Ils paniquent, se perdent, bloquent dans les murs. Parfois, ils refusent de vous suivre sans raison. C’est réaliste… mais aussi très énervant. Quant aux zombies, ils sont toujours plus bêtes que dangereux. Leur intelligence artificielle n’a pas progressé. Leur seul atout : le nombre. Cela crée des scènes de panique en masse, mais pas de véritables défis tactiques.

En 2024, ces limites sont plus visibles que jamais. Même si elles font partie du charme du jeu, elles freinent l’immersion pour les nouveaux joueurs habitués à des standards plus modernes.