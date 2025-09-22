iCloud ne fonctionne plus sur certains anciens iPhone et iPad

Apple vient de confirmer une décision qui affecte de nombreux utilisateurs d’appareils anciens. Depuis le 1er août 2025, certains modèles d’iPhone et d’iPad ne peuvent plus accéder aux services iCloud. Cette mesure, qui concerne les appareils sous iOS 11 ou antérieur, marque une rupture dans la compatibilité des services Apple avec les anciennes générations. Les utilisateurs concernés doivent désormais envisager une mise à jour ou un changement d’appareil pour continuer à utiliser iCloud.

Quels appareils sont concernés par cette coupure d’iCloud ?

La fin du support iCloud touche principalement les iPhone 4S, 5, 5C et certains iPad de première génération. Ces modèles, qui ne peuvent pas être mis à jour au-delà d’iOS 11, perdent l’accès à des fonctions essentielles comme la sauvegarde, la synchronisation des photos, des contacts ou encore l’accès aux fichiers stockés sur le cloud. Apple avait déjà prévenu en juin 2025 via une note technique, mais la coupure est désormais effective.

Cette décision s’inscrit dans une logique de sécurité et de performance. Les anciennes versions d’iOS ne bénéficient plus des mises à jour nécessaires pour garantir une utilisation fiable et sécurisée des services en ligne. En coupant l’accès à iCloud, Apple souhaite éviter les failles potentielles et encourager les utilisateurs à migrer vers des appareils plus récents.

Quelles alternatives pour les utilisateurs concernés ?

Pour continuer à utiliser iCloud, les utilisateurs doivent disposer d’un appareil compatible avec iOS 12 ou une version plus récente. Certains peuvent aussi envisager des solutions de stockage alternatives, comme Google Drive ou Dropbox. Cependant, ces services ne s’intègrent pas aussi bien dans l’écosystème Apple.

Apple n’a pas proposé de solution de transition spécifique pour les appareils concernés. Les utilisateurs doivent donc sauvegarder manuellement leurs données avant de perdre l’accès complet à iCloud.