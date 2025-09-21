TUTO – Comment bien débuter sur un Mac ?

Vous venez d’acquérir un Mac et vous vous demandez par où commencer ? Que vous soyez un utilisateur novice ou que vous passiez d’un PC à macOS, il est normal de vouloir prendre vos repères rapidement. Dans ce tutoriel, nous vous indiquons les étapes à suivre pour bien débuter sur votre Mac.

Étape 1. Configurer votre Mac dès le premier démarrage

Lorsque vous allumez votre Mac pour la première fois, un assistant de configuration vous accompagne pas à pas. Vous devrez choisir votre langue, votre pays, et vous connecter à un réseau Wi-Fi. Par la suite, il vous sera proposé de vous connecter avec votre identifiant Apple. Cette étape est importante car elle permet de synchroniser vos données, vos achats et vos préférences sur tous vos appareils Apple.

Vous pouvez également activer des fonctions comme iCloud, Siri ou Touch ID si votre modèle le permet. Ces options renforcent la sécurité et facilitent l’accès à vos fichiers. Si vous ne souhaitez pas tout activer immédiatement, vous pourrez revenir à ces réglages plus tard dans les Préférences Système. Prenez le temps de lire chaque étape, car elle détermine le bon fonctionnement de votre Mac au quotidien.

Étape 2. Découvrir le bureau et le Dock

Une fois la configuration terminée, vous arrivez sur le bureau de macOS. Celui-ci est épuré, avec une barre de menus en haut et un Dock en bas. Le Dock contient les applications principales comme Safari, Mail, Finder ou Messages. Vous pouvez y ajouter vos logiciels préférés ou en retirer ceux que vous n’utilisez pas. Il suffit de glisser-déposer les icônes pour les organiser selon vos préférences.

Pour information, le Finder est l’équivalent de l’explorateur de fichiers sur Windows. Autrement dit, il vous permet d’accéder à vos documents, images, téléchargements et autres dossiers. Vous pouvez aussi personnaliser le bureau en changeant le fond d’écran ou en créant des dossiers pour mieux organiser vos fichiers.

Étape 3. Installer vos applications essentielles

macOS propose déjà plusieurs applications utiles dès l’installation. Citons, par exemple, Safari pour naviguer sur Internet, Mail pour gérer vos courriels, Notes pour prendre des idées, et Photos pour organiser vos images. Toutefois, vous pouvez installer d’autres logiciels selon vos besoins. Pour cela, rendez-vous sur l’App Store, accessible depuis le Dock ou le menu Apple.

L’App Store vous permet de télécharger des applications gratuites ou payantes en toute sécurité. Vous y trouverez des outils de bureautique, des logiciels de création, des jeux ou des utilitaires. Si vous utilisez des applications comme Microsoft Office, Adobe Creative Cloud ou Zoom, elles sont également disponibles en version Mac. Assurez-vous de télécharger les versions compatibles avec votre système.

Étape 4. Personnaliser les réglages système

Pour adapter votre Mac à vos habitudes, il est important de visiter les Réglages Système. Vous y trouverez toutes les options liées à l’affichage, au son, à la sécurité, à la langue ou à la gestion des comptes. Vous pouvez, par exemple, modifier la taille du texte, activer le mode sombre, ou choisir votre navigateur par défaut si vous préférez Chrome ou Firefox à Safari. Les réglages permettent aussi de gérer les notifications, le clavier, la souris ou le trackpad.

Étape 5. Se familiariser avec les gestes et raccourcis

macOS propose plusieurs gestes tactiles si vous utilisez un trackpad ou une souris Apple. Par exemple, faire glisser trois doigts permet de changer d’application, pincer permet de zoomer et balayer vous fera revenir en arrière. Ces gestes rendent la navigation plus fluide et intuitive. Vous pouvez les activer ou les désactiver dans les réglages du trackpad.

Les raccourcis clavier sont également très utiles. En voici quelques-unes :

Commande + C pour copier

Commande + V pour coller

Commande + Q pour quitter une application.

Ces commandes sont similaires à celles de Windows, mais avec la touche « Commande » à la place de « Ctrl ». En apprenant quelques raccourcis, vous gagnerez du temps et vous naviguerez plus facilement dans votre environnement.

Étape 6. Connecter vos appareils et synchroniser vos données

Votre Mac peut se connecter à d’autres appareils Apple comme un iPhone, un iPad ou une Apple Watch. Grâce à iCloud, vous pouvez synchroniser vos photos, vos contacts, vos notes et même vos mots de passe. Cela vous permet de retrouver vos données sur tous vos appareils, sans avoir à les transférer manuellement. Il suffit d’utiliser le même identifiant Apple sur chaque appareil.

Vous pouvez aussi utiliser AirDrop pour envoyer rapidement des fichiers entre votre Mac et un autre appareil Apple. Cette fonction est très pratique pour partager des documents, des images ou des liens sans passer par une clé USB ou un service en ligne. Assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés pour que la connexion fonctionne correctement.

Étape 7. Protéger votre Mac et vos données

La sécurité est un point fort des ordinateurs Apple. macOS intègre plusieurs outils pour protéger vos données, comme FileVault pour chiffrer votre disque dur, Gatekeeper pour bloquer les applications non vérifiées, et XProtect pour détecter les logiciels malveillants. Vous pouvez aussi activer un mot de passe de session, Touch ID ou Face ID selon votre modèle.

Nous vous conseillons de faire des sauvegardes régulières avec Time Machine, l’outil intégré à macOS. Par exemple, vous pouvez connecter un disque dur externe et configurer Time Machine pour qu’il sauvegarde automatiquement vos fichiers. En cas de problème, vous pourrez restaurer vos données facilement. Pensez également à mettre à jour votre système dès qu’une nouvelle version est disponible.

Étape 8. Explorer l’écosystème Apple

Votre Mac ne fonctionne pas seul. Il fait partie d’un écosystème complet qui inclut l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, les AirPods et bien d’autres produits. En utilisant ces appareils ensemble, vous pouvez profiter de fonctions comme Handoff, qui permet de commencer une tâche sur un appareil et de la reprendre sur un autre. Vous pouvez aussi répondre à vos appels ou messages directement depuis votre Mac.

Cet écosystème est conçu pour vous offrir une expérience fluide et cohérente. Si vous utilisez déjà un iPhone, vous retrouverez vos habitudes sur Mac. Et si vous découvrez l’univers Apple, vous verrez que chaque appareil est pensé pour interagir avec les autres. Cela vous permet de gagner en productivité et en confort, tout en gardant vos données synchronisées.

Voilà, vous connaissez désormais toutes les étapes essentielles pour bien commencer sur Mac. Pour aller plus loin, découvrez aussi 5 astuces pour sécuriser facilement votre Mac.