SmallRig sublime la créativité avec l’iPhone 17 Pro et ses accessoires

Les créateurs de contenu mobile attendaient cette sortie avec impatience : SmallRig lance une gamme complète d’accessoires professionnels pour l’iPhone 17 Pro. Avec ses cages vidéo innovantes et ses coques étendables, la marque veut transformer la façon dont les utilisateurs filment et créent au quotidien. Découvrons ensemble comment SmallRig élargit le potentiel créatif de l’iPhone 17 Pro.

Les nouvelles cages vidéo SmallRig pour iPhone 17 Pro dévoilées

Au cœur de cette nouvelle collection, le kit de cage vidéo pour iPhone 17 Pro se distingue. Pensé pour les vidéastes mobiles, il transforme le smartphone en un véritable appareil de tournage.

La double poignée assure stabilité et confort de prise en main. De plus, la présence de nombreux points de fixation permet d’ajouter sans effort divers accessoires : micros, lampes ou encore filtres. Une protection renforcée garantit la sécurité de votre appareil lors de toutes vos aventures créatives.

Des accessoires professionnels pour révéler la créativité mobile

La coque photo magnétique FilMov complète joliment cette offre.

Compatible MagSafe et parfaitement intégrée à l’écosystème SmallRig, elle peut recevoir :

Objectifs photos professionnels

Filtres pour effets spécifiques

Poignées additionnelles

Systèmes d’éclairage avancés

Microphones externes

Le pied intégré facilite la mise en place n’importe où. Cela permet de filmer en toutes circonstances, du vlog à la production professionnelle.

Compatibilité et modularité au cœur de l’écosystème SmallRig

SmallRig se distingue par une offre axée sur la versatilité et la compatibilité.

Chaque élément de la gamme s’adapte à d’autres accessoires SmallRig. Grâce à cette modularité, les créateurs disposent d’un matériel évolutif, pensé pour divers besoins et styles de production.

L’entreprise ne s’arrête pas à la technique. Elle s’associe aussi à des franchises populaires, comme Transformers, pour créer des éditions limitées mariant culture et innovation. SmallRig démontre ainsi sa volonté de sortir des sentiers battus.

Avec l’arrivée de ces nouveaux accessoires spécialisés pour iPhone 17 Pro, SmallRig s’impose comme le choix des passionnés de vidéo mobile. Cette collection réinvente l’expérience de tournage avec un smartphone. Elle garantit professionnalisme, praticité et créativité à portée de main. N’attendez plus pour donner vie à vos idées grâce à SmallRig et à l’iPhone 17 Pro.

