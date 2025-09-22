Actualités

SmallRig sublime la créativité avec l’iPhone 17 Pro et ses accessoires

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 22 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
SmallRig lance une gamme d’accessoires pour iPhone 17 Pro et facilite la vidéo pro.

Les créateurs de contenu mobile attendaient cette sortie avec impatience : SmallRig lance une gamme complète d’accessoires professionnels pour l’iPhone 17 Pro. Avec ses cages vidéo innovantes et ses coques étendables, la marque veut transformer la façon dont les utilisateurs filment et créent au quotidien. Découvrons ensemble comment SmallRig élargit le potentiel créatif de l’iPhone 17 Pro.

Les nouvelles cages vidéo SmallRig pour iPhone 17 Pro dévoilées

Au cœur de cette nouvelle collection, le kit de cage vidéo pour iPhone 17 Pro se distingue. Pensé pour les vidéastes mobiles, il transforme le smartphone en un véritable appareil de tournage.
La double poignée assure stabilité et confort de prise en main. De plus, la présence de nombreux points de fixation permet d’ajouter sans effort divers accessoires : micros, lampes ou encore filtres. Une protection renforcée garantit la sécurité de votre appareil lors de toutes vos aventures créatives.

Des accessoires professionnels pour révéler la créativité mobile

La coque photo magnétique FilMov complète joliment cette offre.
Compatible MagSafe et parfaitement intégrée à l’écosystème SmallRig, elle peut recevoir :

  • Objectifs photos professionnels
  • Filtres pour effets spécifiques
  • Poignées additionnelles
  • Systèmes d’éclairage avancés
  • Microphones externes

Le pied intégré facilite la mise en place n’importe où. Cela permet de filmer en toutes circonstances, du vlog à la production professionnelle.

Compatibilité et modularité au cœur de l’écosystème SmallRig

SmallRig se distingue par une offre axée sur la versatilité et la compatibilité.
Chaque élément de la gamme s’adapte à d’autres accessoires SmallRig. Grâce à cette modularité, les créateurs disposent d’un matériel évolutif, pensé pour divers besoins et styles de production.
L’entreprise ne s’arrête pas à la technique. Elle s’associe aussi à des franchises populaires, comme Transformers, pour créer des éditions limitées mariant culture et innovation. SmallRig démontre ainsi sa volonté de sortir des sentiers battus.

Avec l’arrivée de ces nouveaux accessoires spécialisés pour iPhone 17 Pro, SmallRig s’impose comme le choix des passionnés de vidéo mobile. Cette collection réinvente l’expérience de tournage avec un smartphone. Elle garantit professionnalisme, praticité et créativité à portée de main. N’attendez plus pour donner vie à vos idées grâce à SmallRig et à l’iPhone 17 Pro.

Lisez notre dernier article tech : 5 raisons de jouer (ou pas) à Dead Rising Deluxe Remaster

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 22 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Plaud Note Pro innove avec une prise de notes IA simple et efficace pour tous.
Plaud Note Pro : la prise de notes IA simplifie la productivité
il y a 1 heure
yoshi-and-the mysterious-book
La Nintendo Switch 2 accueille Yoshi and the Mysterious Book en 2026
il y a 2 heures
ask gemini google meet
Google lance « Ask Gemini » : l’assistant IA intelligent pour Google Meet
il y a 4 heures
NVIDIA
Les puces Nvidia sont désormais interdites en Chine
il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page