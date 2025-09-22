Ray-Ban Meta Gen 2 : des lunettes connectées avec double autonomie et vidéo 3K améliorée

Meta lance la deuxième génération de ses lunettes connectées Ray-Ban Meta. Cette nouvelle version offre une autonomie doublée et améliore nettement la qualité des vidéos avec une résolution jusqu’à 3K. Voici ce qu’il faut savoir sur les Ray-Ban Meta Gen 2.

Une autonomie prolongée sur les Ray-Ban Meta Gen 2 pour une utilisation plus confortable

La première génération des lunettes Ray-Ban Meta proposait une autonomie d’environ 4 heures en usage continu. Avec la Gen 2, Meta double cette capacité, permettant jusqu’à 8 heures d’utilisation sur une seule charge. Ce gain d’autonomie améliore fortement le confort pour les utilisateurs. En effet, ils peuvent désormais profiter plus longtemps de leurs lunettes sans interruption.

Le boîtier de recharge a lui aussi été amélioré. Il permet une charge rapide à hauteur de 50% en seulement 20 minutes. En plus, la capacité totale du boîtier a été augmentée. Il offre jusqu’à 48 heures d’autonomie supplémentaire en mode veille, contre 32 heures sur la précédente version. Ces améliorations facilitent l’usage quotidien et garantissent une disponibilité prolongée en déplacement.

Une qualité vidéo nettement rehaussée et de nouvelles fonctionnalités

La caméra intégrée aux Ray-Ban Meta Gen 2 connaît une montée en gamme significative avec la possibilité d’enregistrer des vidéos en résolution 3K à 30 images par seconde. Cette amélioration permet aux utilisateurs de capturer des images bien plus nettes et détaillées qu’auparavant. La caméra peut également filmer en 1440p à 30 fps ou en 1200p à 60 fps, avec une orientation verticale toujours présente.

Meta a aussi intégré de nouvelles fonctionnalités à ses lunettes. Parmi elles, le « conversation focus » qui amplifie la voix de la personne en face, via les haut-parleurs intégrés, pour une meilleure immersion et interaction. D’autres options, telles que la capture vidéo en hyperlapse et au ralenti, seront disponibles dans une mise à jour prochaine, enrichissant encore l’expérience utilisateur.