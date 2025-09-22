Thomson Go : la TV se libère et devient nomade à l’IFA 2025

Thomson a bien compris la nouvelle tendance et a profité de l’IFA 2025 pour dévoiler sa Thomson Go Collection, une gamme d’écrans mobiles qui promettent une expérience fluide et sans contrainte.

Le grand écran sur roues : Thomson Go TV et Go Plus Touch

Thomson revisite le concept de la télévision avec le Go TV. Cet écran de 32 pouces monté sur roulettes est équipé d’une batterie intégrée offrant jusqu’à 4 heures d’autonomie. Son atout principal est sa flexibilité : grâce à Android TV, vous pouvez l’utiliser partout dans la maison. Il s’affranchit des câbles pour une utilisation vraiment nomade.

La version Go Plus Touch va encore plus loin en intégrant un écran tactile et rotatif. Cette fonctionnalité transforme l’appareil en une gigantesque tablette qui passe du mode paysage au mode portrait en un instant. En plus du divertissement classique, le Thomson Go Plus Touch devient un outil puissant pour les usages créatifs ou professionnels.

Thomson Go Plus Pro : le nomadisme premium et connecté

Avec le Go Plus Pro, Thomson propose un écran tout-en-un encore plus compact et polyvalent. Il reprend les forces du Go Plus Touch dans un format plus petit de 27 pouces. Il est disponible en deux versions : Full-HD pour le loisir et Ultra-HD pour une qualité d’image supérieure. C’est l’outil idéal pour les visioconférences grâce à sa caméra intégrée.

Le design soigné de l’appareil intègre un caisson de basse discret pour une meilleure expérience audio. Fonctionnant sous Android 14, le Thomson Go Plus Pro est également monté sur roulettes et offre 4 heures d’autonomie, combinant à la perfection mobilité, connectivité et performance. C’est le moniteur qu’il faut pour passer de son bureau au salon en un clin d’œil sans sacrifier la qualité.

Pour ce qui est des prix, le Thomson Go Plus (32UE5M45E) est proposé à 999 euros, tandis que les versions Go Plus Pro sont affichées respectivement à 599 euros pour le modèle Full HD (27FE7M45) et 699 euros pour la version UHD.