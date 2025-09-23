Les tablettes ultra-résistantes Getac : une performance inégalée sur le terrain

La technologie évolue vite, surtout dans les domaines exposés à des conditions extrêmes. Getac dévoile maintenant une nouvelle génération de tablettes ultra-résistantes. Les modèles UX10 et UX10-IP s’adressent aux professionnels qui ont besoin de robustesse et d’intelligence artificielle sur le terrain. Découvrons comment ces tablettes répondent aux exigences des métiers les plus exigeants.

Les nouvelles tablettes ultra-résistantes Getac : quelles innovations ?

Les nouvelles UX10 et UX10-IP offrent de nombreuses innovations. Elles sont équipées d’un processeur Intel Core Ultra 200V et d’un NPU AI Boost. Ces composants apportent une grande puissance de calcul, notamment pour l’intelligence artificielle. Les tablettes proposent jusqu’à 32 Go de mémoire et 2 To de stockage. On remarque aussi la présence du Wifi 7 et de deux ports Thunderbolt 4. Ces nouveautés améliorent la rapidité et la connectivité. Enfin, leur écran lumineux de 10,1 pouces reste lisible même en plein soleil.

Des performances IA avancées pour les environnements exigeants

Le gros point fort de ces modèles est l’intégration de l’intelligence artificielle. Grâce au NPU, les utilisateurs profitent d’une analyse en temps réel et de traitements rapides. Les performances AI aident les professionnels à relever de nouveaux défis. Par exemple, elles facilitent la maintenance prédictive, l’analyse vidéo ou encore la gestion de données complexes. Ces possibilités sont indispensables dans des milieux comme la défense, l’industrie ou la sécurité publique.

Mobilité et robustesse : un atout pour les professionnels terrain

Les tablettes ultra-résistantes Getac sont conçues pour durer. Elles résistent aux chutes de 1,80 mètre, aux vibrations ainsi qu’aux conditions extrêmes de température. Leur certification MIL-STD-810H et IP66 garantit cette robustesse. Malgré leur solidité, elles restent légères (1,15 kg) et maniables. Les utilisateurs peuvent les employer avec des gants ou sous la pluie. Cela permet une mobilité totale et des interventions efficaces sur le terrain, même dans des situations critiques.

UX10-IP : la tablette pensée pour la sécurité sanitaire

La version UX10-IP a été conçue pour les secteurs où l’hygiène est essentielle. Son design spécial autorise un nettoyage facile et régulier. Les boutons étanches et la dragonne lavable sont pensés pour les services d’urgence et le domaine médical. Ainsi, Getac répond aux besoins des soignants face aux risques d’infection. La sécurité sanitaire est donc au cœur de ce modèle, sans négliger la performance et la robustesse.

Pour conclure, les tablettes ultra-résistantes Getac UX10 et UX10-IP se distinguent par leur intelligence, leur robustesse et leur mobilité. Elles sont parfaites pour les professionnels qui travaillent dans des environnements difficiles et qui ont besoin de fiabilité. Avec elles, les entreprises peuvent innover et optimiser leur travail sur le terrain en toute sécurité grâce à la technologie de pointe et à la puissance de l’intelligence artificielle.

