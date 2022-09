iRobot dévoile le Roomba Combo j7+, un premier aspirateur robot qui lave aussi les sols

iRobot vient d’annoncer un tout nouveau produit : le Roomba Combo j7+. La grosse nouveauté est le fait que cet aspirateur robot soit le premier de la marque à pouvoir aussi laver le sol. La marque rattrape ainsi son retard sur la concurrence, notamment Roborock et Ecovacs.

Après avoir dévoilé les Roomba i5 et i5+, iRobot revient sur le marché des aspirateurs robots. La marque américaine a plus précisément dévoilé un premier produit 2-en-1 : le Roomba Combo j7+. Elle rompt ainsi sa tradition : les aspirateurs robots sous la gamme Roomba et les nettoyeurs de sols sous la gamme Braava.

Pour commencer, le Roomba Combo j7+ de la technologie iRobot OS et la navigation PrecisionVision. Cette combinaison assure ainsi la détection des obstacles afin de les éviter lors du nettoyage. Il peut d’ailleurs reconnaitre jusqu’à 80 objets courants et identifier des endroits à éviter.

En plus de cela, un détecteur de vide lui permet d’éviter les chutes. Petite particularité, l’aspirateur robot peut soulever sa lingette afin de ne pas salir tapis et moquettes. Pour un nettoyage efficace, la technologie Dirt Detect vient insister sur les zones les plus sales. À noter, le Roomba Combo j7+ peut aspirer puis laver le sol.

Comme la majorité des aspirateurs robots, ce nouveau produit peut cartographier son environnement afin de vous permettre de définir des séances de nettoyage par zone. Pour les utilisateurs d’iPhone, sachez qu’il est possible de créer des raccourcis Siri pour iOS.

Le Roomba Combo j7+ est annoncé au prix de 999 euros avec sa station de lavage Clean Base, contre 799 euros sans. Au niveau des disponibilités, le produit arrive en Europe à partir du 4 octobre 2022.

