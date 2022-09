Intel lance Unison, une application Windows pour utiliser son iPhone ou smartphone Android sur PC

En ce début de semaine, Intel est venu faire de belles annonces durant son évènement Intel Innovation 2022. Outre sa 13e génération de processeur « Raptor Lake », la firme américaine a dévoilé l’application Intel Unison. Disponible sur Windows, cette solution vise à synchroniser votre iPhone ou smartphone Android avec votre PC.

Avec son écosystème, Apple permet de synchroniser rapidement plusieurs produits entre eux. Sur PC, Windows, Dell ou encore Asus propose des solutions similaires. Cependant, elles ne vont pas aussi loin. Intel vient désormais s’attaquer à ce secteur en proposant une nouvelle application nommée Unison.

Dévoilé en début de semaine, ce logiciel est disponible sur Windows, sur l’App Store et le Play Store. Lorsqu’un smartphone Andoird ou iPhone et un PC ont installé l’application, il est possible de synchroniser facilement les deux appareils entre eux. Ainsi, Intel promet avec Unison des transferts rapides de fichiers et de photos depuis un ordinateur et un smartphone. Cette fonctionnalité devrait ainsi faciliter la vie des personnes qui aiment retoucher leurs photos sur PC.

Nous apprenons aussi que les notifications, les appels et les messages seront synchronisés. Permettant ainsi de répondre directement aux sollicitations faites par votre smartphone directement sur votre PC.

A noter, Intel Unison ne sera disponible pour débuter que sur certains ordinateurs portables Evo avec puce Intel de 12e génération. L’entreprise précise cependant travailler avec plusieurs partenaires tels que HP, Acer et Lenovo afin d’intégrer l’application Unison sur leurs ordinateurs portables.

