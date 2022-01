Intel prévoit de lancer une puce dédiée au minage de cryptomonnaies

Intel, géant mondial dans le marché des processeurs, est sur le point de se lancer dans le marché du matériel de minage crypto. Actuellement, l’entreprise prépare le lancement d’une nouvelle puce dédiée au minage, décrite comme “révolutionnaire”.

Une puce révolutionnaire dédiée au minage

Le site spécialisé Tom’s Hardware a récemment repéré dans le programme de l’ISSCC qu’Intel s’apprête à dévoiler une puce spécialisée dans le minage du Bitcoin.

L’ISSCC est une conférence internationale portant sur les avancées technologiques relatives aux circuits semi-conducteurs, et plus globalement aux systèmes embarquant des puces informatiques. Habituellement, on retrouve les nouveautés concernant les processeurs (CPU) et les cartes graphiques (GPU).

Ainsi, Intel devrait présenter sa nouvelle puce à partir de la fin du mois de février, qui serait plus efficace d’un point de vue énergétique et surtout moins coûteux que des GPU. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations sur celle-ci, elle a déjà un nom : Mine Bonanza.

⚡️Le géant techno #Intel va dévoiler un "ASIC ultra-basse tension à haut rendement énergétique" pour Bitcoin. Autrement dit, un circuit intégré conçu pour du minage économe en électricité. Reste à voir si c'est un produit grand public ou un projet de recherche.

-via @tomshardware pic.twitter.com/QsdAGp3w7C — François Remy (@francois_remy) January 18, 2022

La puce d’Intel résoudrait les problèmes du minage actuel

En réalité, cela fait depuis 2018 qu’Intel s’intéresse à la conception de processeurs dédiés au minage. La firme avait même déposé un brevet à l’époque.

S’il s’avère que le système de minage annoncé par Intel est réellement à faible consommation d’énergie, il se pourrait bien que cela crée une petite révolution au sein de la communauté des mineurs. La consommation électrique et l’impact écologique sont les deux plus grands défauts reprochés aux systèmes de minage.

De plus, ce serait une bonne nouvelle pour les adeptes du gaming qui subissent l’impact du minage crypto depuis plusieurs années. En effet, la flambée des activités de minage a créé une pénurie mondiale de cartes graphiques. Cette pénurie, combinée à l’impact de la pandémie de Covid-19, a fait monter les prix en flèche.

