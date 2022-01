Oculus Quest : les nouveautés de la mise à jour de janvier 2022

Meta (nouveau nom du groupe Facebook) vient de déployer la mise à jour v37 pour ses Oculus Quest. À travers cette version, la productivité est mise à l’honneur avec notamment la prise en charge de nouveaux claviers physiques ; le partage de liens sur les casques de réalité virtuelle par le biais d’un smartphone Android ; des actions rapides plus facilement accessibles ou encore un mode multifenêtre.

En avant vers la productivité pour les Oculus Quest

Dans un monde de plus en plus connecté, Meta continue de préparer le chemin à son métavers par le biais de ses casques de réalité virtuelle Oculus Quest, renommés Meta Quest. Pour cela, des mises à jour fréquentes voient le jour, que ce soit pour plus facilement communiquer, visionner des contenus multimédias ou encore améliorer la productivité. Dans un nouveau billet de blog, le groupe de Mark Zuckerberg est ainsi venu présenter le 19 janvier 2022 la mise à jour v37.

Via cette version, les casques viennent de s’acquitter de quelques nouveautés autour de la productivité et de l’accessibilité. La mise à jour v37 des Oculus Quest offre tout d’abord aux utilisateurs de profiter de la prise en charge du clavier Magic Keyboard d’Apple en Bluetooth. Cette fonction était jusqu’alors réservée uniquement au Logitech K830. Cela permettra ainsi aux possesseurs de Mac de taper directement sur un clavier physique au lieu d’une version virtuelle. Côté accessibilité, Meta a notamment ajouté le suivi du geste de la main dans le menu d’actions rapides à ses casques. Cela permet ainsi d’accéder plus vite aux différentes options.

Afin d’offrir un environnement de travail agréable, les casques Oculus Quest ont profité via la mise à jour de janvier 2022 de deux nouveaux modes. Pour commencer, un mode Tablette vient offrir des panneaux en 2D dans une fenêtre unique afin d’améliorer la concentration sur une tâche précise. De son côté, le mode Bureau offre la possibilité d’agencer des fenêtres redimensionnables à votre guise pour profiter d’un espace multitâche complet.

Dans le cas où vous trouvez un lien intéressant en naviguant sur votre smartphone Android, sachez que la mise à jour v37 des Oculus Quest permet le partage de liens. Cette nouveauté devrait logiquement être disponible prochainement pour les iPhone. Pour finir, un nouveau flux du nom d’Explorer proposant des recommandations de contenus médias, jeux, applications, des sections Fitness et Productivité lors de l’allumage des casques.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Oculus Quest : une mise à jour pour la productivité et l’accessibilité !