Windows 11 : la prise en charge des applications Android fait surface

Selon plusieurs mentions du projet Windows Subsystem for Linux GUI sur le site GitHub, Microsoft travaillerait en ce moment sur un émulateur Android natif pour son futur système d’exploitation : Windows 11. Grâce à ce nouveau dispositif, les développeurs pourront ainsi s’appuyer sur le sous-système Linux.

Windows 11 commence de plus en plus à faire parler de lui. Après avoir annoncé une conférence autour du prochain OS pour ordinateur la semaine dernière, Microsoft a récemment publié une vidéo teaser à son sujet. Par la suite, nous avons aussi eu l’occasion d’apprendre l’arrivée de processeurs hybrides chez Intel compatibles avec le nouveau système d’exploitation. Désormais, des indices viennent de tomber sur un émulateur natif à Windows permettant de faire tourner les applications Android.

Les applications Android prises en charge nativement sur Windows 11

Sur la plateforme GitHub, Microsoft gère plusieurs projets prévus pour Windows, notamment autour du sous-système Linux. Avec l’arrivée de nouvelles notes de version du projet Windows Subsystem for Linux GUI, nous pouvons lire que la firme américaine a « réparé la fenêtre de l’émulateur Android qui se fige en l’absence d’image » et » la fenêtre (…) qui se fige et provoque un crash lorsque la fenêtre est minimisée« , rapporte le site MSPowerUser. Cela semble ainsi signifier que Microsoft serait en train de développer activement un émulateur Android utilisant le sous-système Linux de Windows 11.

Via ces découvertes, nous ne pouvons que penser au projet Latte de Microsoft. À travers ce dernier, Microsoft comptait permettre aux développeurs de conditionner leurs applications Android en fichier MSIX afin de les distribuer via le Microsoft Store. De ce fait, il est fort probable que les applications s’ouvrent directement dans l’émulateur Android dont nous vous parlons aujourd’hui. D’après de précédentes rumeurs, le sous-système Android ne permettrait pas de profiter du Google Play Store. Cela pourrait malheureusement grandement limiter l’usage et la portée de cet ambitieux dispositif pour Windows 11.