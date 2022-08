Steam : jouer avec les Joy-Con de la Nintendo Switch sur PC est maintenant possible !

Envie de jouer avec des Joy-Con sur Steam ? C’est maintenant possible ! La dernière version bêta du launcher vient en effet d’ajouter la prise en charge de deux petites manettes de la Nintendo Switch. Une solution qui semble tout de même atypique, sachez que les joueurs PC privilégient généralement le combo clavier/souris ainsi que les manettes traditionnelles de chez Xbox ou PlayStation.

Les Joy-Con pris en charge par Steam

Qui l’aurait cru, 5 ans après le lancement de la Nintendo Switch, Steam commence à prendre en charge les manettes clipsables à la console : les Joy-Con. En effet, la dernière mise à jour de la version bêta du client Steam vient d’ajouter la prise en charge de ces dispositifs. Il est ainsi possible de les synchroniser sur PC afin de les utiliser comme manette.

Dans les détails, Steam explique dans un communiqué avoir « ajouté la prise en charge des manettes Nintendo Joy-Con, à la fois individuellement en tant que mini-gamepad et combinées en paires » ; mais aussi « amélioré la prise en charge des manettes classiques Nintendo Online », soit les manettes rétro vendues par la firme nippone (NES, SNES, N64 et Sega Genesis).

À première vue, ces nouveautés semblent peu intéressantes pour les joueurs PC, qui privilégient généralement le clavier, la souris et les manettes Xbox ou PlayStation. La prise en charge des Joy-Con pourrait cependant être une bonne solution pour les possesseurs de SteamDeck, console portable de Valve, afin de jouer rapidement seul ou à deux sans avoir à transporter avec eux une ou plusieurs manettes traditionnelles.

Pour profiter dès à présent des Joy-Con sur Steam, il suffit de s’inscrire au programme bêta de la manière suivante : accédez aux Paramètres de votre compte Steam, sélectionnez Programme de test bêta dans l’onglet Compte, cliquez sur Modofier et choisissez Steam Beta Update via le menu déroulant. Le client Steam redémarrera, téléchargera la version bêta et vous permettra de nouer sur PC avec vos Joy-Con.