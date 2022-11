Pixel 7 Pro : le dernier-né de Google est moins bon en photo que le Huawei Mate 50 Pro

Cela fait maintenant quelques semaines que le Huawei Mate 50 Pro est arrivé en Chine. Alors qu’une arrivée en France est attendue dans les mois à venir, il est bon de savoir que ce modèle dépasse déjà le Pixel 7 Pro du côté de la partie photo. En effet, le site spécialisé DXoMARK a décerné de très belles notes à ce nouveau smartphone.

Après un très bon Mate 40 Pro, Huawei est revenu avec son successeur début septembre. Nommé purement et simplement Mate 50 Pro, ce nouveau modèle propose une nouvelle fois toutes les dernières technologies de la marque. Elle coupait d’ailleurs l’herbe sous le pied à Apple en annonçant quelques jours avant les iPhone 14 une fonctionnalité de connexion satellitaire.

Sans grande surprise, l’accent était porté sur la partie photo. D’ailleurs, le spécialiste français dans les tests de smartphones DXoMARK est venu tester les capteurs du dernier haut de gamme de Huawei. Bonne nouvelle, le Mate 50 Pro de Huawei se hisse en haut du classement.

Le nouveau rapport de test du site montre en effet un score supérieur au Pixel 7 Pro, jusqu’alors leader avec le Honor Magic 4 Ultimate. Dans les détails, nous apprenons que le Huawei Mate 50 Pro profite d’un score global de 149 points. Il a au passage les meilleurs scores du côté de la photo (152 points) et du bokeh (80 points). Une note de 148 points est ensuite attribuée pour le zoom, 141 points pour la vidéo et un faible 63 pour la section Preview (différence entre ce qu’affiche le smartphone et la photo finale).

Au niveau des points forts du smartphone Huawei en photo, DXoMARK mentionne les éléments suivants : des photos de haute qualité dans toutes les situations habituelles, avec des performances vraiment exceptionnelles en basse lumière ; un système innovant d’ouverture variable, idéal pour les portraits de groupe et les images en basse lumière ; une excellente qualité d’image grâce au capteur ultra grand-angle ; d’excellentes capacités de zoom, avec des images contenant un haut niveau de détail à toutes les distances ; une partie vidéo de haute qualité, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

Concernant les points faibles du Huawei Mate 50 Pro, le site souligne un décalage de l’obturateur dans des conditions difficiles, ce qui augmente les chances de manquer le moment voulu ; l’absence de prévisualisation précise de l’image par rapport à la capture finale ; l’absence de connectivité 5G à ce niveau de prix.

Pour rappel, la partie photo du Pixel 7 Pro avait précédemment battu celle l’iPhone 14 Pro de quelques points.