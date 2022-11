Windows 11 : la prochaine mise à jour optimise l’utilisation en mode tablette

Microsoft compte proposer rapidement une prochaine mise à jour Windows 11, nommée Moment 2. Cette version vient d’ailleurs d’être teasée en vidéo par la firme américaine. Nous voyons ainsi que l’interface du système d’exploitation a été optimisée pour l’utilisation en mode tablette.

Microsoft a débuté sa transition autour des mises à jour. En plus de proposer une nouvelle version majeure toutes les années, des mises à jour régulières proposant de nouvelles fonctionnalités, alias les « Moments », sont au programme afin d’améliorer l’expérience utilisateur du système d’exploitation.

Nous avons ainsi pu découvrir la Moment 1 en octobre 2022. Désormais, la firme de Redmond a teasé la Moment 2. Dans une vidéo à destination des membres du programme Windows Insider, l’équipe de Microsoft a fait une démonstration de cette prochaine mise à jour.

Nommée « Windows 11 preview build 23003.ni_moment_directdash_dev1.221018-160 », cette version de Windows n’en dit pas beaucoup, mais dévoile tout de même son axe de développement. En effet, Microsoft montre comment l’interface s’adapte à l’utilisation en mode tablette, inhérente aux PC ayant un écran tactile.

La vidéo montre ainsi que lorsque l’ordinateur portable sous Windows 11 passe en mode tablette, l’interface évolue. Ainsi, la barre des tâches perd en taille, et se voit remplacer par une barre blanche, comme sur les iPhone et smartphones Android. L’utilisateur peut alors mettre son doigt dessus et le glisser vers le haut afin d’afficher et accéder aux applications de la barre des tâches.

D’autres versions de la mise à jour Moment 2 devraient préciser dans les semaines à venir d’autres nouveautés. L’accent semble cependant bel et bien donné à l’utilisation en mode tablette. En effet, les dernières mises à jour proposées via le programme Insider se concentraient sur l’utilisation de Windows 11 sur les écrans tactiles.

