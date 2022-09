PS5 : Sony équipe la console d’une nouvelle puce

La PS5 a bien évolué depuis le premier modèle, notamment pour répondre aux problèmes d’approvisionnement. D’ailleurs, Sony vient de changer la puce de sa dernière console par une AMD Oberon Plus gravée via le procédé TSMC 6N, contre 7N pour les versions précédentes. Même si les performances ne changent pas, ce processeur devrait être plus économe en énergie.

En août 2021, Sony a proposé des PS5 plus légères, notamment grâce à un tout nouveau dissipateur thermique. Nous apprenions ainsi que le modèle standard passait de 4,5 kg à 3,9 kg ; contre 3,9 à 3,4 kg pour la version digitale.

De nouveaux modèles (CFI-1202A et CFI-1202B) disposent désormais d’un nouveau changement de poids, passant la version avec lecteur Blu-ray à 3,7 kg, contre 3,3 kg pour la Digital Edition.

Le site Angstronomics vient d’ailleurs de mettre la main sur ces des PS5, et de les démonter. Cela a ainsi permis de découvrir les changements effectués par la firme nippone sur ses consoles. Outre un dissipateur thermique et une carte mère plus petits, un changement de puce est de la partie.

En effet, nous apprenons que la puce AMD Oberon Plus originelle, gravée via le procédé de fabrication TSMC 7N, est désormais gravée via un nouveau procédé TSMC 6N. Ce dernier permet une densité de transistors supérieure de 18,8 %.

Au passage, les puces sont plus petites, signant ainsi une consommation en énergie plus faible et un refroidissement plus facile. Cela explique ainsi le fait que le dissipateur thermique soit plus petit, sans en impacter les performances de la PS5.

Avec ce dissipateur thermique et cette puce, Sony y gagnerait fortement du côté financier. En effet, les coûts de fabrications devraient baisser de 12 % grâce à ce changement, laissant ainsi présager une meilleure capacité de production.

