IFA 2024 : Découvrez la nouvelle gamme SoundForm de Belkin !

Belkin, le géant de l’électronique, enrichit sa collection audio SoundForm avec quatre nouveaux produits. Grâce à ses 40 ans d’expertise, Belkin propose non seulement des solutions audio de qualité supérieure, mais également des produits respectueux de l’environnement.

Une gamme audio toujours plus performante

Fruit des laboratoires californiens de Belkin, les produits SoundForm sont soumis à 150 tests de qualité rigoureux avant leur commercialisation. Le consommateur bénéficie d’un son de haute qualité et d’une expérience utilisateur optimisée. Il profite également d’appels vocaux clairs et de fonctionnalités innovantes, toujours à des prix abordables.

Développée par les ingénieurs acoustiques de Belkin, la technologie Signature Sound offre un son fidèle et précis, qu’il s’agisse de basses profondes, d’aigus clairs ou d’une voix cristalline. De plus, pour garantir une expérience d’écoute irréprochable, chaque modèle est rigoureusement testé. En effet, cela inclut la réponse en fréquence, la distorsion et l’isolation passive du bruit.

Les nouveautés SoundForm

Cette nouvelle ligne comprend le SoundForm Rhythm, une paire d’écouteurs sans fil, compacts et puissants, adaptés au travail, aux études ou à une utilisation quotidienne, disponible au prix de 29,99 €. En revanche, le SoundForm ClearFit est idéal pour le sport et les activités de plein air. De plus, il est résistant à la transpiration et propose un son de qualité pour 49,99 €.

Belkin propose également le SoundForm Isolate, un casque réducteur de bruit pour une expérience sonore pure et détendue. C’est le premier casque de ce genre de la marque, avec une autonomie de 60 heures et trois modes d’écoute, pour 59,99 €. Enfin, le SoundForm Surround, casque supra-auriculaire, convient parfaitement aux communications en déplacement, disponible pour 39,99 €.

Engagement environnemental

Fidèle à son engagement envers la durabilité, Belkin a utilisé des plastiques recyclés dans la fabrication de ses nouvelles offres. Ainsi, cette initiative allie innovation auditive tout en respectant une conscience environnementale.

Rendez-vous sur le site de Belkin pour découvrir ces quatre nouveaux produits de la gamme SoundForm. Et vous, quel est votre favori ? N’hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires !