Découvrez la série polyvalente et élégante Midea One Oven

Midea a révélé ses nouveaux fours encastrables révolutionnaires à l’IFA 2024. Cette innovation promet de transformer la cuisine moderne. Découvrez la série Midea One Oven, conçue pour offrir une polyvalence et des performances incomparables.

présentation de la série midea one oven à l’IFA 2024

À l’IFA 2024 de Berlin, Midea, leader mondial de l’électroménager, a présenté sa série Midea One Oven. Ces fours encastrables multifonctionnels combinent plusieurs méthodes de cuisson en un seul appareil. Deux modèles se démarquent : le 7NT30E4 et le TR850E-TV0E00. Ils allient technologie avancée et design sophistiqué pour une polyvalence et une performance de premier plan.

technologie de cuisson AI pour des plats parfaits

La série Midea One Oven exploite la technologie de cuisson AI. Cet algorithme intelligent adapte la cuisson aux besoins spécifiques de chaque aliment. Qu’il s’agisse de dorer ou de sceller les jus, la technologie AI garantit des résultats parfaits. Les modes hybrides permettent de combiner plusieurs méthodes de cuisson pour des plats toujours appétissants.

intégration IdO et contrôle intelligent

Les fours Midea One Oven s’intègrent facilement dans une maison connectée grâce à la fonctionnalité IdO. L’App SmartHome permet de surveiller et gérer la cuisson à distance. Les utilisateurs peuvent aussi accéder à une bibliothèque de recettes cloud et contrôler le four via les commandes vocales Alexa. Cette integration rend la cuisine plus fluide et efficace.

design moderne et utilisation intuitive

Avec ses écrans tactiles couleur de 12 pouces, la série Midea One Oven propose une utilisation fluide. Le design minimaliste avec une finition en verre s’adapte parfaitement à toutes les cuisines modernes. Cette interface intuitive facilite l’utilisation quotidienne, rendant la cuisine plus agréable.

En conclusion, la série Midea One Oven révolutionne la cuisine avec ses technologies avancées et son design élégant. Cet appareil polyvalent et intelligent répond aux besoins des cuisiniers modernes. Ne manquez pas cette innovation exceptionnelle pour transformer votre cuisine.

Lisez notre dernier article tech : UGREEN impressionne à l’IFA Berlin 2024 avec ses innovations tech